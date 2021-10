เอชพี เปิดตัว Victus เกมมิ่งแล็ปท็อปแบรนด์ เพื่อเกมเมอร์ระดับเมนสตรีม!

• เพิ่มประสิทธิภาพได้ง่ายและรวดเร็ว:

การเล่นเกมเป็นช่องทางสำหรับความบันเทิงและการเชื่อมต่อกับเพื่อนฝูง จากสถิติพบว่า 2 ใน 3 ใช้เวลาเล่นเกมและดูวิดีโอเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการระบาดใหญ่ และ 1 ใน 4 ของเกมเมอร์ เล่นเกมมากขึ้น 3-4 ชั่วโมง โดยเกือบ 1 ใน 5 ยังใช้เวลาเล่นเกมเพิ่มขึ้น 6 ถึง 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยเป็นตลาดที่เติบโตอย่างเร็วเป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีมูลค่า 29 พันล้านบาทในปี 2020 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 14% ต่อปีกล่าวว่า "เอชพีให้ความสำคัญต่อการเล่นเกม ด้วยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการเล่นเกมให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์สายจริงจังในเกมระดับเครื่อง OMEN หรือผู้เล่นหน้าใหม่ที่ถูกดึงดูดเข้าสู่สังคมของอุตสาหกรรมเกมที่กำลังเติบโตที่สร้างความบันเทิงอย่างไม่มีขีดสุด เอชพี จึงได้เปิดเส้นทางต้อนรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเล่นเกมบนพีซีด้วยรุ่น Victus by HP ที่เปี่ยมไปด้วยขุมพลังและประสิทธิภาพ เป็นสมาชิกใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ OMEN"เหล่าเกมเมอร์มองหาความก้าวหน้าที่ผลักดันพวกเขาได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดตามที่นักพัฒนาเกมต้องการ โดยอีโคซิสเต็มของ OMEN ล่าสุดเพิ่มประสบการณ์ใหม่ที่เหนือความคาดหมาย เพื่อให้นักเล่นเกมสามารถเชื่อมต่อ เพลิดเพลินและตื่นเต้นเร้าใจไปกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นสัมผัสประสบการณ์กราฟิกอันน่าทึ่งเพื่อทำให้การเล่นเกมมีชีวิตชีวาด้วย NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 8 GB แสดงรายละเอียดได้ชัดด้วยประสิทธิภาพระดับเดสก์ท็อปจาก Intel Core™ i7-11800H หรือโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen™ 9 5900HX ซีรีส์ ที่สูงขึ้นไป ใช้หลายแอพได้รวดเร็วด้วยแรม DDR4 3200 MHz ความจุสูงสุด 32GB และเข้าถึงเกมได้รวดเร็วด้วย PCIe Gen 4x4 SSD ด้วยความจุสูงสุด 1TB หรือ PCIe SSD ด้วยความจุสูงสุด 1TB สองตัวที่รองรับ Raid 0นวัตกรรมการระบายความร้อนของเอชพี ผลักดันข้อจำกัดให้เป็นไปได้ด้วยใบพัดที่บางลง 2.5 เท่า และพัดเร็วขึ้นกว่า 200% เมื่อเทียบกับ OMEN 15 ในขณะเดียวกัน ความจุของแบตเตอรี่ได้รับการอัปเกรดจาก 52.5Whr ไปถึง 70Whr สำหรับความจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น 17%-33% ที่อยู่ภายในเล่นเกมไหลลื่นผ่าน IPS สูงสุดถึง QHD 165Hz เวลาตอบสนอง 3 มิลลิวินาที และ sRGB 100% ครั้งแรกบนแล็ปท็อป OMEN ที่ลดแสงสีฟ้าได้อย่างแม่นยำซึ่งผ่านการรับรอง Eyesafe® โดย TÜVRheinlan ช่วยถนอมสายตาตลอดการเล่นเกมที่ยาวนาน จอแสดงผลที่คมชัดสามารถสั่งการใช้งานคีย์บอร์ดไฟ RGB ที่มาพร้อมกับ OMEN Gaming Hub Light Studioระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี OMEN Tempest Cooling มาพร้อมกับ Dynamic Power, ควบคุมประสิทธิภาพของการเล่นเกมด้วย OMEN Gaming Hub และ Undervolting ที่อยู่ในตัวเครื่องอัปเกรดได้ง่ายด้วยการใช้เพิ่ม SSD กับ RAM แบบแผงเดียวโดยใช้น็อตยึดบนฐานของแล็ปท็อปและทำให้การเล่นเกมออนไลน์ไม่พลาดในทุกจังหวะด้วยการเชื่อมต่อที่ไม่ยุ่งยากผ่าน Wi-Fi 6E และพอร์ต 1x Thunderbolt 4 ที่มากับตัวเครื่องเอชพี ขยายศักยภาพในการเป็นผู้นำในการนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์พีซีที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในโลก ด้วยแล็ปท็อป OMEN ที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมที่ยั่งยืนที่สุด ได้รับการรับรอง และการรับรอง EPEAT ระดับ Silver® ตัวแล็ปท็อปใช้อลูมิเนียมรีไซเคิลสำหรับฝาครอบ C ส่วนกล่องลำโพงได้ผสมผสานจากวัสดุรีไซเคิลทั้งพลาสติกและขยะจากทะเลและแป้นกด KB จากพลาสติกรีไซเคิล ตัวแล็ปท็อปถูกบรรจุด้วยกล่องด้านนอกและที่รองไฟเบอร์กันกระแทกที่ผลิตจากวัสดุที่สรรหาจากแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืนและรีไซเคิล 100%นักเล่นเกมแต่ละคนมีจุดเริ่มต้นที่มีความหมายเมื่อเดินทางเข้าสู่การเล่นเกมบนพีซี การพัฒนา Victus by HP เพื่อหนุนให้เกมเมอร์ได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมอย่างที่เป็นจุดเด่น ของ OMEN ในฐานะที่ Victus เป็นน้องเล็กของแบรนด์ OMEN จึงเป็นการที่เตรียมพร้อม ให้ผู้เล่นที่มีพื้นฐานการเล่นทั่วไปได้ค้นพบตัวตนว่าอยากจะก้าวเข้าสู่มืออาชีพในเกมประเภทใดVictus by HP 16 เครื่องแรกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Victus มีดีไซน์สะท้อนไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่น มีสีที่ทรงพลังให้เลือก 2 สี ได้แก่ ดำไมก้าซิลเวอร์และ น้ำเงินดุดัน ทั้งหมดนี้มีคีย์บอร์ดเรืองแสงแบบมาตรฐานที่พิมพ์แบบอักษรเหมือน OMEN และคุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่จอแสดงผลขนาด 16 นิ้ว มีตัวเลือกสูงสุด QHD 165 Hz และ Eyesafe® ที่ลดแสงสีฟ้า และเข้ากันพอดีกับพื้นที่เกือบ 15 นิ้ว สำหรับการพกพาในชีวิตประจำวัน พิกเซลดูดีขึ้นกว่า เดิมด้วยกราฟิก NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 6 GB เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยตัวเลือก Intel® Core™ i7-11800H หรือโปรเซสเซอร์ตระกูล AMD Ryzen™ 7 5800H ที่สูงขึ้น มาพร้อมกับหน่วยความจำ DDR4 3200 MHz ความจุสูงสุด 32 GBช่องระบายอากาศด้านหลังกว้างช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อน เพิ่มการไหลเวียนของอากาศทั้งห้าทิศทางและมี Heat Pipe ระบายความร้อนอีกสี่ท่อ SSD จัดเก็บข้อมูล PCIe ความจุสูงสุด Gen4 1TB หรือ Dual SSD รองรับตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูล RAID 0 ที่รวดเร็วและง่ายดายสำหรับการเล่นเกมหรือเพื่อเป็นงานอดิเรกมาพร้อมกับ OMEN Gaming Hub ที่ติดตั้งไว้แล้วเพื่อประสิทธิภาพการเล่นเกมด้วยคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น Undervolting , Performance Mode, Network Booster และ System Vitals พร้อมกับการเข้าถึงฟีเจอร์อื่น ๆ เช่น Coaching และ RewardsVictus by HP 16 สร้างขึ้นบนแนวคิดที่ยั่งยืนด้วยวัสดุรีไซเคิลพลาสติกและขยะจากทะเล ในการประกอบตัวลำโพงและฝาครอบ D และกล่องบรรจุด้านนอก รวมถึงที่รองไฟเบอร์ทำจากวัสดุที่สรรหาจากแหล่งทรัพยากรรีไซเคิลอย่างยั่งยืน 100%พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเกมเมอร์ในรูปแบบโซลูชันที่รวมทั้งการปรับแต่งพีซีสำหรับเล่นเกม และฮาร์ดแวร์เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีโคซิสเต็ม OMEN ของพีซีเกม จอแสดงผลและอุปกรณ์เสริม โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ OMEN และ Victus by HP • OMEN 16 วางจำหน่ายแล้วทาง HP Online Store และร้านค้าปลีกอื่น ๆ ราคาเริ่มต้นที่ 45,990 บาท• Victus by HP 16 วางจำหน่ายแล้วทาง HP Online Store และร้านค้าปลีกอื่น ๆ ราคาเริ่มต้นที่ 29,990 บาท