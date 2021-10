Sausage Man All Star Royale เปิดศึกซุปเปอร์สตาร์ระดับภูมิภาค 9 ต.ค.นี้

การแข่งขัน Sausage Man All Star Royale มีสตรีมเมอร์ซุปตาร์จากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมแข่งขัน อาทิ Alodia, Lhea Bernardino และ Roadfill จากประเทศฟิลิปปินส์ Focus Jeerakul, JAI RAW ใจร้าว และ RanyaGaming จากประเทศไทย Baeby Grey, Cantika Gaming และ Rizky Jamal จากประเทศอินโดนีเซีย ฯลฯ รวมทั้งหมด 18 คนด้วยกันสำหรับกติกาการแข่งขัน จะเป็นการแข่งแบบทีม ซึ่งสตรีมเมอร์แต่ละคนจะต้องฟอร์มทีมไส้กรอกสุดแกร่ง 4 คนเพื่อพิชิตทัวร์นาเมนต์ โดยแต่ละทีมจะได้รับการจัดอันดับและมอบรางวัลตามจำนวนการสังหารที่ทำได้และอันดับผู้รอดชีวิตในทีมนอกเหนือจากการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ออลสตาร์ในวันที่ 9 ตุลาคม แล้ว ยังมีการแข่งขันระดับภูมิภาคสำหรับประเทศฟิลิปปินส์ ไทย และอินโดนีเซียในวันที่ 23 ตุลาคม อีกด้วย ซึ่งจะเปิดให้สตรีมเมอร์เกม Sausage Man ใน 3 ประเทศเข้าแข่งขันชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยสตรีมเมอร์ที่จะลงแข่งจะต้องเคยสตรีมเกม Sausage Man อย่างน้อย 4 ครั้ง และมียอด Subscribe อย่างน้อย 2,000 คนขึ้นไป ติดตามรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ Discord: Sausage Man Official Sausage Man All Star Royale จะถ่ายทอดสดบนแฟนเพจ Sausage Man และช่อง YouTube: Sausage Man ติดตามชมการแข่งขันพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. (GMT+8) เป็นต้นไป