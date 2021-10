"มอนฮันไรส์-โกสต์ออฟสึชิมะ" คว้ารางวัล Japan Game Awards ประจำปี 2021

งานดังกล่าวจะมีการจัดเป็นประจำทุกปี นับเกมที่ออกระหว่างเดือนเมษายน 2020 จนถึงมีนาคม 2021 แบบไม่จำกัดแพลตฟอร์ม ใช้วิธีเปิดให้สาธารณชนลงคะแนนแล้วนำมาคัดเลือกโดยคณะกรรมการอีกทีหนึ่งในปีที่แล้ว รางวัลใหญ่สุดก็ตกเป็นของเกม Animal Crossing: New Horizons ของนินเทนโดบนเครื่องสวิตช์ โดยมีผลงานอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลชมเชยอย่างเช่น Death Stranding, Ring Fit Adventure และโปเกมอนภาค Sword กับ Shieldสำหรับงานปี 2021 ผู้ชนะรางวัลต่างๆ ก็มีดังต่อไปนี้- Ghost of Tsushima (SIE)- MONSTER HUNTER RISE (Capcom)- Mario Kart Live: Home Circuit (Nintendo)- Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami)- Umamusume: Pretty Derby (Cygames)- Genshin Impact (miHoYo)- Ghost of Tsushima (SIE)- Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous)- Resident Evil 3 (Capcom)- BUDDY MISSION BOND (Nintendo)- FINAL FANTASY VII REMAKE (Square Enix)- Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami)- MONSTER HUNTER RISE (Capcom)- The Last of Us Part II (SIE)- Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)- Call of Duty: Black Ops Cold War (ACTIVISION)- โค ชิบุซาวะ ผู้สร้างเกมสามก๊กของค่ายโคเอะเทคโม