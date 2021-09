ตามติดชีวิตแมวจรใน "Manee the cat" เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้

"Manee the cat" เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) พัฒนาด้วย ARSA Framework ในโปรเจควิชา ITS485 Game Development ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนที่สนใจในอาชีพนักพัฒนาเกม เพียงแค่มีไอเดียและเครื่องมือก็สามารถสร้างอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ตัวเกมเล่าเรื่องราวของ "มณี" แมววิเชียรมาศที่ถูกนำมาทิ้ง จากแมวบ้านมาเป็นแมวจร ทำให้มณีต้องปรับตัวเพื่อเผชิญกับความยากลำบากของโลกภายนอก ผู้เล่นจะได้ติดตามการผจญภัยของมณีที่เล่าเรื่องในสไตล์ Visual Novel ผสมผสานกับมินิเกมรูปแบบต่าง ๆ ผ่านเรื่องราวสุดหักมุมที่ผู้เล่นจะต้องประทับใจกล่าวว่า ทีมงานได้แรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ของสมาชิกในทีมแต่ละคนที่ได้พบเจอกับแมวจรจัด จึงได้นำทุกเรื่องราวมาผสานให้เป็นเรื่องเดียวกัน เพื่อนำเสนอปัญหาเรื่องสัตว์จรจัดและสะท้อนคุณภาพชีวิตของสัตว์เหล่านี้ในปัจจุบัน โดยหวังว่าเกม "Manee the cat" จะทำให้ผู้เล่นหันมาสนใจปัญหาของสัตว์จรจัดมากขึ้นผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด "Manee the cat" ได้ฟรีบน Google Play