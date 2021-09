The Infinity คว้าแชมป์ PMPL Thailand S4 เตรียมลุยต่อศึกระดับโลก!

จากการเป็นแชมป์ SEA S3 ที่ผ่านมาทำให้ The Infinity ได้สิทธิ์เข้าร่วม SEA ในฐานะแชมป์เก่า และได้สิทธิ์ไปรออยู่ที่ PUBG Mobile Global Championship 2021 แล้วด้วยคะแนน 1263 จากคะแนนรวมของ S3 และ S4 ทำให้ในรอบลีกที่ผ่านมาทีมอันดับ 2 อย่าง FaZe Clan ได้สิทธิ์ไปเล่นรอบ SEA แทน รวมเป็นทีมจากประเทศไทยทั้งสิ้นจำนวน 5 ทีม ได้แก่ The Infinity, The Onyx Esports, Vampire Esports, MS Chonburi และ FaZe ClanSEA Championship S4 จะแข่งขันกันระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นและยิ่งใหญ่กว่าเดิม เพราะต้องประชันกับทีมสุดโหดที่มาจากทั่วภูมิภาค South East Asia ซึ่งมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 18 ทีม จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอีก 2 ทีมจาก Wild cardการแข่งขันรอบ Grand Fianl จัดขึ้นเมื่อที่ 24-26 กันยายนที่ผ่านมา โดยตลอดทั้ง 3 วัน ทุกทีมต่างขับเคี่ยวกันอย่างหนัก ผลัดกันพลิกสถิติของตัวเองกันอย่างเกินความคาดหมาย และลุ้นระทึกจนหยดสุดท้าย ทำให้ตั๋วเข้าร่วม SEA Championship ทั้ง 5 ใบ คู่ควรกับทุกทีมที่เป็นตัวแทนประเทศไทยอย่างสมศักดิ์ศรีในการแข่งขันครั้งนี้ TonyK เจ้าหนูมหัศจรรย์จาก FaZe Clan คว้าตำแหน่ง FMVP ของรอบ Final ไปได้อย่างไม่ค้านสายตา ด้วยสถิติ 29 Total Elims และ 7,415 Total DMG ในการแข่งขันเพียง 15 เกม รวมไปถึง Onyx และ MSC ที่ทำเอาแฟนคลับลุ้นกันตั้งแต่เกมแรก สร้างความลุ้นระทึกอย่างที่สุด นอกจากนี้ Infinity เล่นเอาแฟนคลับใจหาย เพราะมาพลิกล็อกเอาชนะในเกมสุดท้าย ทั้งที่ห่างจากอันดับหนึ่งอย่าง FaZe Clan อยู่ถึง 20 แต้ม ด้วยการเก็บไป 17 Elims พร้อมทั้งคว้าไก่ไปกิน ทำให้ Infinity คว้าถ้วยรางวัลแชมป์รอบ TH Finals ได้สำเร็จติดตามรับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้ที่แฟนเพจ PUBG MOBILE NimoTV และ AIS eSports