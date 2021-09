เจาะลึก "Far Cry 6" สิ่งที่ควรรู้ก่อนทวงคืน Yara

เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา Ubisoft ได้จัดงาน Far Cry 6 Thailand Press Conference Online Dinner Party เผยรายละเอียดเกม พร้อมเปิดโอกาสให้สัมภาษณ์คุณที่มาเปิดเผยแง่มุมที่น่าสนใจในการพัฒนาเกม Far Cry 6 ซึ่งมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้Far Cry 6 เล่าเรื่องราวการปฏิวัติผ่านมุมมองของนักรบกองโจรที่ต้องต่อสู้กับการกดขี่ของผู้นำจอมเผด็จการ ซึ่งการปฏิวัติครั้งนี้จะส่งผลต่อทุกตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นตัวเอก ตัวร้าย รวมถึง NPC คนอื่น ๆ ผู้เล่นจะได้ค้นพบว่าอะไรคือแรงผลักดันของชาวเมืองในการต่อสู้เพื่อไขว่คว้าเสรีภาพภายใต้สถานการณ์ที่สิ้นหวัง ซึ่งทีมเขียนบทได้นำประสบการณ์ส่วนตัวมากลั่นกรองจนเป็นเรื่องราวที่ลงตัวของเกม Far Cry 6ได้เล่าถึงการออกแบบเกาะ Yara อันเป็นสถานที่หลักของเกม ทีมงานได้ทำการค้นคว้าและวิจัยเหตุการณ์ปฏิวัติในหลายประเทศและหลายช่วงเวลา พูดคุยกับทูตที่ทำงานในแต่ละภูมิภาค และยังได้เดินทางไปคิวบา ซึ่งเป็นต้นแบบของเกาะ Yara เพื่อเยี่ยมชมประเทศ สัมผัสกับวัฒนธรรม รวมถึงพูดคุยกับอดีตกองโจรตัวจริง และผู้คนอีกมากมายที่เคยร่วมรบหรือผ่านเหตุการณ์ปฏิวัติมาแล้ว ทำให้ทีมงานสามารถนำเสนอเรื่องราวที่มีความสมจริง ในบางช่วงผู้เล่นจะรู้สึกเหมือนได้ชมสารคดีการปฏิวัติของจริง ขณะที่เกมเพลย์ยังคงความสนุกในแบบภาพยนตร์บู๊แอคชั่นอันเป็นเอกลักษณ์ของซีรีย์ Far CryYara เป็นประเทศที่เหมือนถูกหยุดห่วงเวลาเอาไว้นานกว่า 50 ปี ซึ่งมีความขัดแย้งในตัวเอง ผู้เล่นจะได้พบทั้งของโบราณอย่างโทรศัพท์รุ่นเก่า หรือของรุ่นใหม่ ผสมปนเปอยู่ในสถานที่เดียวกัน และด้วยขนาดแผนที่ที่ใหญ่กว่า Far Cry ทุกภาค ทำให้ทีมงานสามารถใส่ภูมิประเทศต่าง ๆ เข้าไปได้ ทั้งเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างมากมาย เมืองชนบทเล็ก ๆ อันห่างไกล ไปจนถึงป่าดงดิบ ภูเขา ผืนฟ้า และท้องทะเล ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเมืองที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ และร่วมต่อสู้ไปกับพวกเขาเพื่อขยายการปฏิวัติออกไปจนครอบคลุมทั้งประเทศเป็นอีกครั้งที่ตัวเอกของเกมจะมีชื่อและภาพลักษณ์ที่ชัดเจน ซึ่งได้กับมาเป็นนักแสดงโมชั่นแคปเจอร์ในบททั้งเวอร์ชั่นผู้ชายและผู้หญิง โดย Nisa เล่าว่าในการแสดงบทบาทใดก็ตาม เธอจะวาดเส้นขนานกับชีวิตของตัวเอง และนำมันใส่ลงในตัวละคร ดานี่เป็นคนที่มีศีลธรรมประจำใจสูง ทำให้ในยามที่ทุกอย่างพังพินาศก็ยังสามารถก้าวเดินต่อไปได้ ทั้งยังรู้ถึงความอ่อนแอของตัวเอง ซึ่งบางครั้งความอ่อนแอก็กลายมาเป็นความเข้มแข็ง ทำให้ดานี่มีความเป็นมนุษย์ที่ผู้เล่นจะรู้สึกผูกพันไปกับเธอขณะที่เผยอีกมุมที่น่าสนใจของดานี่ที่ใช้ชีวิตเป็นตัวสำรองมาตลอด ซึ่งตรงกับประสบการณ์ส่วนตัวของเขา ทำให้เขาสามารถใส่ความเป็นตัวเองลงไปในตัวละครนี้ ดานี่เป็นคนที่มีความสับสนในตัวเอง ในคราวที่รู้สึกอยากออกไปจากเกาะ เมื่อหันกลับไปมองสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศของตัวเอง ทำให้ดานี่ตัดสินใจที่จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องทั้งและต้องสวมบทเป็นดานี่ตั้งแต่ตัวละครยังออกแบบไม่เสร็จ ทำให้การทำงานในช่วงแรกค่อนข้างลำบาก แต่เมื่อได้เห็นหน้าตาที่ชัดเจน ก็ทำให้ทั้งคู่สามารถเข้าถึงตัวละครได้มากขึ้น เป็นระยะเวลากว่า 2 ปีครึ่งที่อยู่กับบทของดานี่ เหมือนได้เดินไปด้วยกัน เติบโตไปพร้อมกัน ทั้งในฐานะนักแสดงและมนุษย์คนหนึ่งเผยถึงสิ่งที่ทำให้ดานี่แตกต่างจากตัวเอก Far Cry ภาคอื่น ๆ ก็คือผู้เล่นจะไม่เพียงเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านสายตาของดานี่เท่านั้น แต่ในคัตซีนจะได้เห็นดานี่อยู่ร่วมในฉากด้วยเช่นกัน ผู้เล่นจะสามารถสัมผัสถึงอารมณ์ของตัวละครได้มากกว่าเดิม และได้เห็นว่าดานี่คือตัวละครที่มีเรื่องราวมาบอกเล่าจริง ๆกล่าวเสริมถึงความพิเศษอีกอย่างก็คือดานี่เป็นชาว Yara โดยกำเนิด ซึ่งการต่อสู้และการเดินทางจะมีปมส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้เล่นจะได้รับรู้เรื่องราวของดานี่และแรงจูงใจในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ พร้อม ๆ กับการค้นหาเป้าหมายในชีวิตของตัวดานี่เองได้เล่าถึงการทำงานของสตูดิโอในการสร้างเรื่องราวต่าง ๆ ภายในเกม Far Cry 6 ทุกสัปดาห์ทีมงานกว่า 400 ชีวิตจะมาประชุมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับภารกิจที่จะใส่เข้าไปในเกมนอกเหนือจากเนื้อเรื่องหลัก ทำให้ภายในเกมเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีความหลากหลายในเกือบทุกมิติ โดยยกตัวอย่างหนึ่งในภารกิจที่ชอบที่สุด คือการช่วยเหลืออินฟลูเอ็นเซอร์ที่หลงมาอยู่ท่ามกลางการปฏิวัติ ซึ่งเป็นเรื่องราวสไตล์ Far Cry ในแบบที่ผู้เล่นชื่นชอบทางด้านกล่าวเสริมถึงการสร้างสรรค์เรื่องราวต่าง ๆ ใน Yara แม้จะมีความหลากหลาย แต่ทุกเรื่องราวจะยังอยู่ในบริบทของการปฏิวัติ ที่จะทำให้ภาพรวมของเนื้อเรื่องทั้งหมดไม่แยกขาดจากกัน โดยหนึ่งในภารกิจที่ทีมงานภูมิใจนำเสนอคือเรื่องราวของ Rosa Mel Paquete แดรกควีนแห่ง Yara ซึ่งได้เชิญที่เป็นแดรกควีนตัวจริงมาร้องเพลงและแสดงท่าทางในเกม ทีมงานอยากให้ผู้เล่นติดตามว่าเรื่องราวของ Rosa นั้นจะจบอย่างไรนอกจากเนื้อเรื่องและภารกิจที่มีให้เล่นจำนวนมาก ยังมีกิจกรรมและมินิเกมที่อัดแน่นแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นโดมิโน แข่งความเร็ว หรือแข่งไก่ชน มั่นใจได้เลยว่าแม้จะออกจากเส้นทางของเนื้อเรื่องหลัก ก็ยังมีกิจกรรมให้ทำมากมายแน่นอนเป็นที่รู้กันดีว่าวายร้ายใน Far Cry แต่ละภาคล้วนมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองเผยถึงการสร้างตัวตนของวายร้ายใน Far Cry 6 โดยสิ่งแรกที่ทีมงานมองหาคือความมีเสน่ห์ที่น่าหลงใหล และสามารถใช้เสน่ห์นั้นทำให้ผู้คนเชื่อในความคิดที่บิดเบี้ยวของเขา ทำให้ทุกอย่างดูมีเหตุผล ทีมงานมองหาความเป็นไปได้จากแนวคิดนี้ในห้องนั่งเล่นของเผด็จการ เขาจะพูดหรือทำอะไรเพื่อโน้มน้าวคุณว่าวิสัยทัศน์ของเขาคือทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วพยายามขุดลึกลงไปเพื่อค้นหาสิ่งที่ทำให้วายร้ายคนนี้ดึงดูด จนออกมาเป็นเล่าวิธีการสร้างตัวละครอันตอน คาสติลโญ โดยทำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปกครองของเผด็จการ ซึ่งมีตัวอย่างมากมายของผู้นำเผด็จการจากทั่วโลก ทีมงานรวบรวมทุกองค์ประกอบที่จะสามารถสร้างเผด็จการ เพื่ออธิบายระบอบของพวกเขา ความใฝ่ฝัน ความไม่พอใจ ทำไมเขาถึงมีอำนาจ และยังรักษาอำนาจนั้นไว้ได้อย่างไรอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของวายร้าย หัวใจสำคัญของเหล่าวายร้ายคือการคอยบงการ วายร้ายทุกคนมีธรรมชาติสุดขั้วในตัว พวกเขาจะทำทุกอย่างที่ต้องทำเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ในแบบที่ฮีโร่ทำไม่ได้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงมีความคิดหรือมีเป้าหมายที่สุดโต่ง ผู้เล่นอยากรักพวกเขาแต่ก็ต้องเกลียดพวกเขาในเวลาเดียวกัน เป็นความสมดุลที่น่าสนุกสำหรับประวัติของอันตอน ย้อนกลับไปราว 60 ปี ช่วงที่อายุเท่ากับ Diego (ดิเอโก) ลูกชายของเขา เขาได้เป็นประจักษ์พยานการประหารชีวิตพ่อของเขาเอง ด้วยน้ำมือของกองกำลังปฏิวัติปี 1967 เขาเติบโตโดยมีความหลังฝังใจว่าประเทศนี้ถูกขโมยไปจากเขา เขาอาศัยคลื่นมหาชนด้วยการขายฝันถึงอดีตที่รุ่งโรจน์ ในยุคที่พ่อของเขาเรืองอำนาจ เขาขึ้นสู่อำนาจพร้อมโครงการวิวิโรที่เชื่อว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ ซึ่งจะทำให้ Yara กลายเป็นแดนสวรรค์ แต่ความเป็นจริงไม่ได้สวยงามเช่นนั้นยังได้เผยถึงเบื้องการทำงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มอบชีวิตให้กับตัวละครอันตอน การแสดงของเขาทรงพลังมาก เขาสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้แบบกระทันหัน จากคนที่ทรงเสน่ห์ในแบบโฆษณาชวนเชื่อ กลายเป็นคนที่เข้าถึงจิตวิญญาณของผู้ชมและทำให้ทุกคนต้องหวาดผวา แต่ถึงกระนั้นเขาก็มีทั้งอารมณ์และความใจกว้างด้วย เขาคอยดูแลที่รับบทดิเอโก ให้คำแนะนำในการแสดงหลาย ๆ เรื่อง จนได้คัตซีนที่จะทำให้ผู้เล่นทุกคนต้องประทับใจวายร้ายทุกคนต่างก็มีครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น Vaas (วาส) ที่มี Citra (ซิตรา) เป็นพี่สาว Pagan (เพแกน) ที่มอง Ajay (เอเจย์) เป็นเหมือนลูก หรือ Joseph (โจเซฟ) กับพี่น้องของเขา และใน Far Cry 6 อันตอนก็มีลูกชายคือดิเอโก ซึ่งความสัมพันธ์พ่อลูกจะแตกต่างจากวายร้ายคนอื่นตรงที่ดิเอโกยังไม่ได้กลายเป็นวายร้ายเต็มตัว เขายังเด็กและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทำให้ดานี่คิดว่าอาจจะช่วยดิเอโกได้กล่าวว่าครอบครัวเป็นแง่มุมที่สำคัญในความเป็นเผด็จการ มันคือวิถีการใช้ชีวิตที่จะต้องเป็นไปตลอด และในอนาคตก็จะต้องส่งต่อมรดกนี้ให้กับลูกหลาน ไม่ว่าเจ้าตัวจะต้องการหรือไม่ก็ตาม ผู้เล่นจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของดิเอโกผ่านเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งท้ายที่สุดเขาจะกลายเป็นแบบไหน คงต้องให้ผู้เล่นติดตามกันเองใน DLC ผู้เล่นจะได้พบกับวายร้ายระดับตำนานทั้งวาส, เพแกน และโจเซฟ ในโหมดการเล่นแบบโร้กไลค์ ที่ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นวายร้ายตัวโปรด สำรวจลึกลงไปในจิตใจของวายร้ายแต่ละคน ผ่านเหตุการณ์หลายช่วงจากเกมภาคก่อน ซึ่งทีมงานได้เชิญนักแสดงคนเดิมกลับมารับบทของพวกเขาอีกครั้ง และร่วมกันพัฒนาบทให้ดียิ่งขึ้น รับประกันว่าผู้เล่นจะได้เห็นสิ่งใหม่ ๆ จากวายร้ายเหล่านี้อย่างแน่นอน"Far Cry 6" เตรียมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ บนแพลตฟอร์ม Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna และ Windows PC บน Epic Games Store และ Ubisoft Store พร้อมรองรับภาษาไทย