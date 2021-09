ลือ! เกมใหม่ "สตาร์วอร์ส" จากผู้สร้าง Detroit: Become Human

ผู้ออกมาให้ข่าวนี้คือ เว็บไซต์ DualShockers และอดีตนักข่าวชาวฝรั่งเศส Gautoz บนยูทิวบ์ที่ได้ยินมาคล้ายกันจากคนละแหล่ง คาดว่าการพัฒนาเกมดังกล่าวดำเนินไปแล้วประมาณ 18 เดือนในอดีตที่ผ่านมา สตูดิโอ Quantic Dream ก็เคยเซ็นสัญญาผูกขาดกับโซนีทำเกมลงเฉพาะเพลย์สเตชันจนตอนนี้ก็หมดระยะเวลาลง ซึ่งข่าวลือชี้ว่าพวกเขาได้เซ็นงานใหม่งานนี้กับบริษัทดิสนีย์ผู้ถือลิขสิทธิ์โดยตรงจุดเด่นของสตูดิโอคือการทำเกมแอดเวนเจอร์เน้นเล่าเรื่อง ให้เล่นด้วยการเลือกคำถามคำตอบหรือกระทำสิ่งต่างๆ ส่งผลเปลี่ยนแปลงเส้นทางเหตุการณ์ โดยก่อนหน้า Detroit: Become Human ก็มีสองเกมแนวเดียวกันคือ Heavy Rain กับ Beyond: Two Soulsเมื่อช่วงต้นปี 2019 บริษัท NetEase ของจีนก็ได้เข้ามาซื้อหุ้นส่วนหนึ่งของ Quantic Dream พร้อม ประกาศว่าผลงานชิ้นถัดไป จะทำแบบมัลติแพลตฟอร์มลงทีเดียวหลายเครื่อง