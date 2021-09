"Seven Knights 2" เตรียมเผยโฉมพร้อมกันทั่วโลก เร็ว ๆ นี้!

เพื่อฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เน็ตมาร์เบิ้ลได้เปิด เว็บไซต์ ใหม่ซึ่งจะนำเสนอข้อมูลและเรื่องราวเกี่ยวกับ "Seven Knights 2" จากเกมต้นฉบับสู่การเกิดใหม่ด้วยรูปลักษณ์ 3 มิติที่งดงามและสมจริงยิ่งกว่าเดิม โดยเรื่องราวของ Seven Knights 2 จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีก 20 ให้หลังจาก Seven Knights ภาคแรก ภายในเกมจะมีอัศวินให้ผู้เล่นสะสมมากถึง 46 ตัว ตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการ"Seven Knights 2" เป็นเกมมือถือแนวซีนีเมติกอาร์พีจีที่ผู้เล่นสามารถรวบรวม สะสม และพัฒนาอัศวินที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลทุกรูปแบบ พร้อมดื่มด่ำไปกับเรื่องราวที่ลึกล้ำและสมจริง ด้วยฉากคัตซีนคุณภาพสูง และตื่นตาตื่นใจไปกับการต่อสู้เชิงกลยุทธ์ด้วยการควบคุมแบบเรียลไทม์ ภายในเกมยังสามารถเลือกผสมผสานค่าความสามารถของอัศวิน รวมไปถึงรูปแบบและสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วยจนถึงปัจจุบันเกม Seven Knights มียอดดาวน์โหลดรวมมากถึง 60 ล้านครั้ง และในส่วนของเกม Seven Knights 2 ก็ประสบความสำเร็จในต่างประเทศเช่นเดียวกัน โดยได้รายได้เป็นอันดับ 1 ใน App Store และอันดับ 2 บน Google Play หลังจากเปิดตัวไปในเดือนพฤศจิกายนปี 2563 ที่ผ่านมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนล่วงหน้าและการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของ Seven Knights 2 ได้ที่แฟนเพจ Seven Knights 2 และ forums