"Far Cry 6" เผยโรดแมปซีซันพาสและคอนเทนต์ฟรีหลังวางจำหน่าย

ในซีซันพาส ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นตัวร้ายอันเลื่องชื่อของซีรีส์ ได้แก่ วาส มอนเตเนโกร, เพแกน มิน และโจเซฟ ซีด ที่จะเล่าเรื่องผ่าน DLC สามตอน พร้อมสัมผัสประสบการณ์แบบโร้กไลค์ "ตายแล้วเล่นอีกครั้ง" โดยเริ่มต้นจะมีเพียงปืนพกหนึ่งกระบอก ผู้เล่นจะต้องหาอาวุธใหม่และอัปเกรดเพิ่มความแข็งแกร่ง เพื่อดำดิ่งสู่จิตใจของเหล่าวายร้ายที่จะเปิดเผยทั้งอดีต, ปีศาจในใจ และแรงจูงใจของแต่ละคนซีซันพาสจะรวมอยู่ใน "Far Cry 6" โกลด์, อัลติเมท และคอลเล็คเตอร์ เอดิชั่น และจะมีให้ซื้อแยกในราคา 1070 บาท ซึ่งซีซันพาสประกอบไปด้วย:(เพื่อนที่เล่นด้วยไม่จำเป็นต้องมีซีซันพาส)o ตอนที่ 1: “วาส: วิปลาส” มีแผนจะปล่อยให้เล่นเดือนพฤศจิกายน 2564o ตอนที่ 2: “เพแกน: ควบคุม” มีแผนจะปล่อยให้เล่นเดือนมกราคม 2565o ตอนที่ 3: “โจเซฟ: พังทลาย” มีแผนจะปล่อยให้เล่นเดือนมีนาคม 2565บน Windows PC ผู้ซื้อซีซันพาสจะได้รับตัวเกมต้นฉบับที่วางจำหน่ายในปี 2556 ส่วนผู้เล่นบนคอนโซลและ Stadia จะได้รับเกม Far Cry 3 Blood Dragon: Classic Editionประกอบด้วยไอเท็ม 7 อย่างที่ใช้ได้ในตัวเกมหลักของ "Far Cry 6"o ชุดสวมใส่หนึ่งชุด: เซ็ต บลัด ดราก้อน เกียร์o อาวุธ 2 ชิ้น: เอเจเอ็ม9 และ คอบราคอนo พาหนะ 1 คัน: โอเมก้า เอ็นฟอร์เซอร์o เครื่องรางติดอาวุธ 1 ชิ้น: คิลสตาร์o แฟงก์ ฟอร์ ไฮร์ 1 ตัว: เค-9000o จิบิติดพาหนะ 1 ตัว: บลัด ดราก้อน จิบินอกจากนี้จะมีการปล่อยคอนเทนต์ฟรีเป็นระยะ เพื่อขยายจักรวาลของ "Far Cry 6" สำหรับผู้เล่นทุกคน โดยจะเล่นได้ทั้งแบบเดี่ยวและโคออปสองผู้เล่น ประกอบด้วยทุกสัปดาห์นับตั้งแต่วันวางจำหน่าย หลังเล่นจบแคมเปญหลัก เหล่าผู้สนับสนุน อันตอน คาสติลโญ จะก่อความไม่สงบทั่วทั้งเกาะยาร่าจนเป็นภัยคุกคามใหม่ให้ผู้เล่นต้องกำจัด ผู้เล่นจะต้องออกไล่ล่าและจัดการให้สำเร็จเพื่อรับเกียร์ใหม่ ๆ มาใช้งานปฏิบัติการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่พิเศษ ผู้เล่นจะต้องแย่งชิงอาวุธเคมีจากพ่อค้าอาวุธของอันตอน และรีบนำกลับนำไปถอดชนวนก่อนอาวุธจะโอเวอร์ฮีต โดยจะเปิดให้เล่นสองพื้นที่แรกในวันวางจำหน่าย และอีก 4 แผนที่จะมีการอัปเดตในภายหลัง– แดนนี่ เทรโฮ, แรมโบ้ และสเตรนเจอร์ ติงส์"Far Cry 6" เตรียมวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ บนแพลตฟอร์ม Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna และ Windows PC บน Epic Games Store และ Ubisoft Store ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ubisoft.asia/fc6 และแฟนเพจ Ubisoft