RPG สตาร์วอร์ส "Knights of the Old Republic" ประกาศรีเมกลง PS5 ควบ PC

เดิมที ต้นฉบับเกมนี้ก็สร้างโดยทีมงาน BioWare วางจำหน่ายครั้งแรกในปี 2003 บนคอนโซล Xbox กับ PC จนถึงปัจจุบันก็มีการแปลงมาลงอุปกรณ์ระบบ iOS และแอนดรอยด์ แบบอิงตามเวอร์ชันเดิมการกลับมารีเมกใหม่ครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือกันระหว่างค่ายลูคิสฟิล์มเจ้าของลิขสิทธิ์ โซนีที่จะจัดจำหน่ายบนคอนโซล PS5 และค่าย Aspyr Media รับหน้าที่พัฒนาพร้อมจัดจำหน่ายเองบน PC โดยมีการดึงทีมงานจากยุคต้นฉบับมาร่วมวงด้วยเรื่องราวของ Knights of the Old Republic จะย้อนไปยุคประมาณ 4,000 ปีก่อนหนังไตรภาค ให้ผู้เล่นสวมบทอัศวินเจไดยับยั้งแผนการร้ายของซิธ เดินทางทำภารกิจไปตามดวงดาวต่างๆ พร้อมฝึกฝนพัฒนาพลังของตนเอง ซึ่งจะมีเส้นทางทั้งด้านสว่างและด้านมืดตัวแทนของค่าย Aspyr Media ยังบอกอีกว่าตัวเกมจะเป็น "คอนโซลเอ็กส์คลูซีฟ" บน PS5 เมื่อวางขาย ชี้ว่าอาจย้ายไปลงคอนโซลอื่นต่อในอนาคตหลังพ้นช่วงเวลาที่กำหนด