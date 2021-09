เปิดตัว Uncharted: Legacy of Thieves วางจำหน่ายบน PS5 และ PC ปีหน้า

ชุดบันเดิล Uncharted: Legacy of Thieves Collection ประกอบด้วยเกม Uncharted สองภาคล่าสุด ได้แก่ Uncharted 4: A Thief’s End และ Uncharted: The Lost Legacy ฉบับปรับปรุงใหม่ที่ได้รับการยกระดับกราฟฟิกและการแสดงผลที่ลื่นไหลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการเล่นบนเครื่องคอนโซลยุคใหม่Uncharted 4: A Thief’s End เกมแอคชั่นผจญภัยที่จพาผู้เล่นไปพบการเดินทางครั้งสุดท้ายของ Nathan Drake กับการตามล่าขุมทรัพย์โจรสลัดที่สาบสูญของกัปตัน Avery ในอาณานิคมโจรสลัด Libertalia ส่วน Uncharted: The Lost Legacy เล่าเรื่องราวอีกหนึ่งตำนานการผจญภัยของ Chloe Frazer กับการตามล่างาทองคำของพระพิฆเนศ ณ เทือกเขาฆาฏตะวันตก ของประเทศอินเดีย"Uncharted: Legacy of Thieves" มีกำหนดวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5 ในช่วงต้นปี 2565 และจะวางจำหน่ายบน PC ในภายหลัง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ PlayStation Asia