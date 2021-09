For Honor เปิดตัวคอนเทนต์ปี 5 ซีซัน 3 "Tempest" พร้อมให้เล่น 9 ก.ย.นี้

"Tempest" จะนำพาสายฝนกระหน่ำและพายุโหมมาสู่เกมหลังจากที่ต้องเผชิญกับความแห้งแล้งอันหนักหน่วงในปี 5 ซีซัน 2 Mirage เมื่อเหล่านักรบแห่งฮีธมูร์ต่างปรารถนาน้ำท่ามกลางความแห้งแล้งที่เผชิญ พระเจ้าจึงตอบสนอง แต่ก็หาใช่ในแบบที่เหล่านักรบต้องการไม่ คลื่นขนาดมหึมาได้ซัดสาดทำลายหมู่บ้านของฮีธมูร์และท่าเรือตามแนวชายฝั่งจนราบคาบตั้งแต่วันที่ 9 กันยายนไปจนถึง 30 กันยายน จะมีอีเวนต์แบบจำกัดเวลาในชื่อ Storm Tides ผู้เล่นทุกคนจะได้รับฟรีอีเวนต์พาส เพื่อเข้าถึงของรางวัลต่าง ๆ เช่น ชุดรบ, เอฟเฟคต์เครื่องประดับ และอาวุธใหม่ หรือซื้อแบทเทิลพาสที่มาพร้อมคอนเทนต์ระดับพรีเมียม ซึ่งประกอบไปด้วยชุดรบ, เครื่องประดับ, ท่าสังหาร, โพเดียม และเอฟเฟคต์ นอกจากนี้ฮีโร่ทุกคนจะได้รับท่าสังหารพิเศษซึ่งสามารถซื้อได้ในราคา 7,000 Steelภายหลังจาก Testing Grounds ในซีซันที่ผ่านมา จะมีการปรับปรุงฮีโร่โอโรจิ, เรดเดอร์ และตัวเลือกปรับแต่ง รวมถึงองค์ประกอบในการต่อสู้ที่จะเพิ่มเข้ามาในเกมจากฟีดแบ็คของผู้เล่น และตั้งแต่วันที่ 16 - 30 กันยายน จะเปิด Testing Grounds เฟสใหม่อีกครั้ง โดยเน้นไปที่การปรับปรุงฮีโร่ชิโนบิ รวมถึงโหมด Dominion ที่จะมีการปรับเปลี่ยนในหลายส่วนในช่วงท้ายของซีซัน ผู้เล่นจะได้พบกับอีเวนต์รำลึกความหลัง Wrath of Jormungandr ที่จะมีรางวัลและอาวุธจากคราวก่อนกลับมาให้สะสมกันอีกครั้ง พร้อมด้วยโหมด Herald of Chimera ที่ผู้เล่นจะต้องพิสูจน์ตนเองต่อดอว์เบนี เพื่อรับรางวัลชุดรบและเครื่องประดับแบบเอ็กซ์คลูซีฟFor Honor วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 4, Xbox One และ PC ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ forhonorgame.com และแฟนเพจ For Honor