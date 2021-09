"Horizon Forbidden West" เปิดตัวชุดสะสม พร้อมประกาศรองรับภาษาไทย!

"Horizon Forbidden West" ภาคต่อของเกมแอคชั่นผจญภัยฟอร์มยักษ์จากสตูดิโอ Guerrilla เล่าเรื่องราวหลังจากเวลาในภาคแรกผ่านไป 6 เดือน ผู้เล่นรับบท Aloy สาวนักล่าเครื่องจักร ที่ต้องออกเดินทางไปสำรวจดินแดนฝั่งตะวันตก เผชิญกับชนเผ่าใหม่และศัตรูที่ร้ายกาจกว่าเดิม โดยมีอาวุธและอุปกรณ์ใหม่สำหรับช่วยในการผจญภัยมากขึ้นในงาน Gamescom’s Opening Night Live เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โซนี่ได้เปิดเผยรายละเอียดแพคเกจทั้งหมดของ "Horizon Forbidden West" โดยจะมีวางจำหน่ายทั้งในรูปแบบแผ่นบลูเรย์และดิจิทัลดาวน์โหลด เวอร์ชั่น PlayStation 4 ราคาเริ่มต้น 1,990 บาท ส่วนเวอร์ชั่น PlayStation 5 ราคาเริ่มต้น 2,290 บาทชุดพิเศษแรกคือจำหน่ายผ่าน PlayStation Store ราคา 2,590 บาท ประกอบด้วย- ตัวเกมเวอร์ชั่น PS4 และ PS5 แบบดิจิทัลดาวน์โหลด- ชุดพิเศษ 2 ชุด (Carja Behemoth Elite และ Nora Thunder Elite)- อาวุธพิเศษ 2 ชิ้น (Carja Behemoth Short Bow และ Nora Thunder Sling)- ทรัพยากรเริ่มต้นสำหรับการผจญภัย เช่น กระสุน, ยาฟื้นพลัง และไอเทมอื่น ๆ- Apex Clawstrider Machine สำหรับเล่นบอร์ดเกม Strike- ท่าโพสต์พิเศษสำหรับใช้ใน Photo Mode และสีเพนท์หน้าตัวละคร- ดิจิทัลอาร์ตบุ๊คและดิจิทัลซาวด์แทร็ค- นิยายภาพแบบดิจิทัล The Sunhawk- ชุด Nora Legacy พร้อมหอกสำหรับผู้ที่สั่งจองล่วงหน้าต่อกันที่ชุดสำหรับสายเก็บแผ่น ภายในชุดประกอบด้วยแผ่นเกม (เวอร์ชั่น PS4 หรือ PS5 ตามที่สั่งจอง), กล่องเหล็ก, มินิอาร์ตบุ๊ค โค้ดดาวน์โหลดดิจิทัลซาวด์แทร็ค และชุด Nora Legacy พร้อมหอกสำหรับผู้ที่สั่งจองล่วงหน้า ส่วนราคายังไม่ประกาศอัพเกรดขึ้นมาอีกระดับกับเอาใจสายนักสะสม ภายในชุดประกอบด้วย- โค้ดเกมเวอร์ชั่น PS4 และ PS5 แบบดิจิทัลดาวน์โหลด- กล่องเหล็กบรรจุโค้ดเกม- ฟิกเกอร์ Aloy และ Tremortusk- มินิอาร์ตบุ๊ค- ชุดพิเศษ 2 ชุด (Carja Behemoth Elite และ Nora Thunder Elite)- อาวุธพิเศษ 2 ชิ้น (Carja Behemoth Short Bow และ Nora Thunder Sling)- ทรัพยากรเริ่มต้นสำหรับการผจญภัย เช่น กระสุน, ยาฟื้นพลัง และไอเทมอื่น ๆ- Apex Clawstrider Machine สำหรับเล่นบอร์ดเกม Strike- ท่าโพสต์พิเศษสำหรับใช้ใน Photo Mode และสีเพนท์หน้าตัวละคร- ดิจิทัลซาวด์แทร็ค- นิยายภาพแบบดิจิทัล The Sunhawk- ชุด Nora Legacy พร้อมหอกสำหรับผู้ที่สั่งจองล่วงหน้าปิดท้ายด้วยชุดใหญ่สำหรับแฟนพันธุ์แท้กับภายในชุดประกอบด้วย- โค้ดเกมเวอร์ชั่น PS4 และ PS5 แบบดิจิทัลดาวน์โหลด- กล่องเหล็กบรรจุโค้ดเกม- ฟิกเกอร์ Aloy และ Regalla Tremortusk พร้อมชิ้นส่วนประกอบเพิ่มเติม- Replica Focus พร้อมฐาน- อาร์ตการ์ด 2 ใบ- ตัวหมากจำลอง Sunwing และ Clawstrider Machine- มินิอาร์ตบุ๊ค- แผนที่พิมพ์ลายบนผ้าใบ- ชุดพิเศษ 2 ชุด (Carja Behemoth Elite และ Nora Thunder Elite)- อาวุธพิเศษ 2 ชิ้น (Carja Behemoth Short Bow และ Nora Thunder Sling)- ทรัพยากรเริ่มต้นสำหรับการผจญภัย เช่น กระสุน, ยาฟื้นพลัง และไอเทมอื่น ๆ- Apex Clawstrider Machine สำหรับเล่นบอร์ดเกม Strike- ท่าโพสต์พิเศษสำหรับใช้ใน Photo Mode และสีเพนท์หน้าตัวละคร- ดิจิทัลซาวด์แทร็ค- นิยายภาพแบบดิจิทัล The Sunhawk- ชุด Nora Legacy พร้อมหอกสำหรับผู้ที่สั่งจองล่วงหน้านอกจากนี้ยังมีข่าวดีสำหรับเกมเมอร์ชาวไทย โดยซึ่งภายในเกมจะมาพร้อมเนื้อหาและคำบรรยายในรูปแบบภาษาไทยตั้งแต่วันแรกที่วางจำหน่าย"Horizon Forbidden West" เตรียมวางจำหน่ายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 บนแพลตฟอร์ม PS4 และ PS5 ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ทาง PlayStation Store และร้านค้าตัวแทนจำหน่าย PlayStation Authorized Dealer ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ PlayStation Asia