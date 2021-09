ชมฟรี! อนิเมะภาคพิเศษ "Pokemon Evolutions" เริ่มฉายสัปดาห์หน้า

อนิเมะชุดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 25 ปีแฟรนไชส์โปเกมอนทั้งหมด เตรียมฉายทีละตอนไปจนถึงปลายปีรวม 8 ตอน สร้างโดยสตูดิโอ OLM ที่เคยทำอนิเมะโปเกมอนปกติมาแล้วทั้งเวอร์ชันโทรทัศน์และหนังโรงเนื้อหาของ Pokemon Evolutions จะเป็นเรื่องขนาดสั้นแต่งใหม่อยู่ในโลกของโปเกมอนจากปัจจุบันถึงอดีต เริ่มจากตอนแรกเกี่ยวกับภูมิภาค Galar ย้อนกลับไปจนถึงภูมิภาค Kanto เป็นตอนสุดท้ายสำหรับทั่วโลก ช่องทางการรับชมจะอยู่ที่ Official Pokemon Youtube เปิดฉายตามกำหนดการนี้- 9 กันยายน 2021 "The Champion" ภูมิภาค Galar- 23 กันยายน 2021 "The Eclipse” ภูมิภาค Alola- 7 ตุลาคม 2021 "The Vision" ภูมิภาค Kalos- 21 ตุลาคม 2021 "The Plan" ภูมิภาค Unova- 2 ธันวาคม 2021 "The Rival" ภูมิภาค Sinnoh- 9 ธันวาคม 2021 "The Wish" ภูมิภาค Hoenn- 16 ธันวาคม 2021 "The Show" ภูมิภาค Johto- 23 ธันวาคม 2021 "The Quest" ภูมิภาค Kanto