เกมบริหารสร้างสวนสนุกสุดล้ำ "Park Beyond" วางจำหน่ายปี 2022

"Park Beyond" เป็นเกมบริหารสวนสนุกที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถสร้างสรรค์และออกแบบเครื่องเล่นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานเครื่องเล่นหลากรูปแบบเข้าด้วยกัน หรือจะใช้เทคโนโลยีสุดล้ำสร้างเครื่องเล่นแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ขีดจำกัดมีเพียงจินตนาการของผู้เล่นเท่านั้นตัวเกมมีโหมดเนื้อเรื่องที่ผู้เล่นจะได้พบกับเหล่า NPC ที่จะมาแนะนำเครื่องมือในการสร้างสวนสนุก พร้อมมอบภารกิจในการบริหารสวนสนุก เพื่อรักษาผลกำไรและความพึงพอใจของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็มีศัตรูคู่แข่งที่หมายจะขัดขวางกิจการของผู้เล่นด้วย“เราตื่นเต้นที่ได้เปิดตัว Park Beyond ร่วมกับ Bandai Namco ในวันนี้ การผสมผสานเกมเพลย์บริหารจัดการสวนสนุก เข้ากับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความพลิกผัน และจินตนาการของผู้เล่น คือความทะเยอทะยานในการมอบประสบการณ์สุดล้ำในการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้”กล่าว “ความสำเร็จในการออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องเล่นที่ท้าทายความเป็นจริงคือรางวัลสุดยิ่งใหญ่ที่ผู้เล่นจะได้สัมผัส เราได้ใส่ไอเดียมากมายที่จะทำให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้ เรารอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นจินตนาการสุดล้ำจากผู้เล่น”“Park Beyond คือก้าวต่อไปของ Bandai Namco ในการส่งต่อประสบการณ์ที่สดใหม่ให้แก่ผู้เล่นทั่วโลก ผู้เล่นจะได้แบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ที่จะจุดประกายจินตนาการให้กับผู้เล่นอีกมากมายอย่างไร้ที่สิ้นสุด”กล่าว “ด้วยทักษะและประสบการณ์ของ Limbic Entertainment Park Beyond ได้พัฒนาองค์ความรู้ที่จะสร้างความสนุกที่ลุ่มลึกบนเครื่องคอนโซลยุคใหม่และพีซี”Bandai Namco เตรียมวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ในปี 2022 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bandainamcoent.asia/ และแฟนเพจ BANDAI NAMCO Entertainment