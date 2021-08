หนีผีอีสปอร์ต! HSH: Survive จัดทัวร์นาเมนต์ชิงรางวัลกว่า 5 แสน!

สำหรับกฎกติกาการแข่งขัน ในหนึ่งทีมจะมีผู้เล่น 5-6 คน ประกอบด้วย Survivor 4 คน Spector 1 คน และตัวสำรอง 1 คน (มีหรือไม่มีก็ได้) ในการแข่งขันแต่ละรอบห้ามผู้เล่นในทีมใช้ตัวละครและ Perk ซ้ำกัน หากละเมิดกฎจะถูกตัดคะแนน และผู้เล่น 1 คนสามารถลงสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้นรูปแบบการแข่งขันจะเริ่มจากรอบ Open Qualifier คัดจาก 128 ทีม เหลือ 16 ทีม มาแข่งต่อในรอบ Swiss Round ทีมที่ชนะทั้งหมด 3 ครั้งติดต่อกันเข้าสู่รอบถัดไปและทีมที่แพ้ติดกัน 3 ครั้งจะตกรอบทันที แข่งกันจนได้ 8 ทีมที่ดีที่สุดไปแข่งในรอบ Grand Final ซึ่งใช้ระบบ Double Elimination แบ่งเป็นสายบนและสายล่าง โดยสายบนแข่งแบบ Best of 3 และทีมที่ตกลงไปสายล่างแข่งแบบ Best of 1-วันที่ 23 กันยายน 2564 : แข่งรอบ 128 ทีม (BO1)-วันที่ 24 กันยายน 2564 : แข่งรอบ 64 ทีม (BO1)-วันที่ 25 กันยายน 2564 : แข่งรอบ 32 ทีม (BO1) คู่ 1-8 (LIVE STREAM 4 คู่)-วันที่ 26 กันยายน 2564 : แข่งรอบ 32 ทีม (BO1) คู่ 9-16 (LIVE STREAM 4 คู่)-วันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2564 : แข่งรอบ 16 ทีม (BO1)-วันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2564 : แข่งรอบ Grand Final (BO3)อันดับที่ 1 : 300,000 บาท หม้อละโมบคนละ 400 หม้อ พร้อม Limited Skin (ตามตัวละครที่เล่นในรอบชิง)อันดับที่ 2 : 150,000 บาท หม้อละโมบคนละ 300 หม้ออันดับที่ 3 : 70,000 บาท หม้อละโมบคนละ 200 หม้ออันดับที่ 4 : 30,000 บาท หม้อละโมบคนละ 100 หม้ออันดับที่ 5-8 : 10,000 บาท หม้อละโมบคนละ 50 หม้อผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันและอ่านกฎกติกาโดยละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3yaA48M ติดตามความเคลื่อนไหวของเกม Home Sweet Home : Survive ได้ทางแฟนเพจ Home Sweet Home : Game เกมสยองขวัญรูปแบบ 4vs1 เเบ่งเป็นฝ่าย Survivor หรือมนุษย์ที่จะต้องร่วมมือกันทำพิธีเพื่อหาทางหนีออกจากนิวรณ์ ซึ่งแต่ละตัวละครจะมีสกิลความสามารถแตกต่างกัน เช่น สายโจมตี, สายหลอกล่อ หรือสายทำพิธีกรรม ส่วน Specter หรือภูติผี จะอ้างอิงจากตำนานผีของไทยที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี ซึ่ง Specter จะต้องใช้พลังเหนือมนุษย์ในการไล่ล่า Survivor ไม่ให้เหลือรอด แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังการสวนกลับของฝ่าย Survivor เพราะหาก Survivor ทำพิธีกรรมสำเร็จ ผู้ล่าก็อาจจะกลายเป็นผู้ถูกล่าเสียเอง