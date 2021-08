"Rainbow Six Extraction" เผยข้อมูลเกมเพลย์และระบบเกมเชิงลึก!

"Rainbow Six Extraction" นำเสนอเรื่องราวการต่อสู้ของหน่วย REACT (รีแอ็ก) กับสัตว์ประหลาดลึกลับที่เรียกว่า Archæans (อาเคียนส์) ผู้เล่นจะได้เลือกเล่นเป็น 1 ใน 18 โอเปอเรเตอร์ที่เป็นที่รู้จักจาก Rainbow Six Siege ร่วมกับสมาชิกอีกสองคน ต่อสู้กับศัตรูด้วยอาวุธและอุปกรณ์ที่มีให้เลือกใช้มากกว่า 90 ชนิด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้เล่น Rainbow Six Siege หรือผู้เล่นใหม่ ก็สามารถเล่นเกมตามจังหวะของตัวเองได้ผู้เล่นจะถูกส่งไปทำภารกิจใน 4 ภูมิภาคที่แตกต่างกันทั่วสหรัฐอเมริกา เผชิญหน้ากับภัยคุกคามต่างดาวบน 12 แผนที่ใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าแผนที่ใน Rainbow Six Siege ถึงสามเท่า มีรูปแบบภารกิจที่แตกต่างกันถึง 13 แบบ ซึ่งมีม็อดไดนามิกที่จะทำให้การเล่นแต่ละครั้งไม่ซ้ำกัน รวมถึงเป้าหมายที่เรียกว่า Gateway Objective ที่ผู้เล่นจะได้ปะทะกับ Protean ศัตรูที่สามารถเลียนแบบตัวละครเจ้าหน้าที่ REACT ได้ผู้เล่นสามารถสะสมความก้าวหน้าผ่านระบบปรับระดับแบบกำหนดเองสำหรับเจ้าหน้าที่เรนโบว์ซิกซ์ทั้ง 18 คน ทำให้ผู้เล่นสามารถพัฒนาอุปกรณ์ อาวุธ และความสามารถของโอเปอเรเตอร์ในรูปแบบใหม่ได้ทั้งหมด เมื่อเลเวลเพิ่มขึ้น ผู้เล่นจะปลดล็อกโซนกักกันใหม่, เจ้าหน้าที่, ไอเท็มปรับแต่ง, เทคโนโลยี REACT ใหม่ ระดับความยากที่สูงขึ้นอย่างถาวร ฯลฯสำหรับศัตรูหลัก Archæans มีรูปแบบที่แตกต่างกันถึง 13 สายพันธุ์ ซึ่งจะนำไปสู่ความท้าทายในการวางกลยุทธ์บุกรังเอเลี่ยนแต่ละครั้ง และนอกจากภารกิจหลัก ผู้เล่นสามารถเข้าไปสำรวจโซนย่อยของแต่ละแผนที่เพื่อรับรางวัลที่มากขึ้น แต่หากภารกิจล้มเหลว ตัวละครโอเปอเรเตอร์จะตกอยู่ในสภาพ Missing in Action (MIA) ซึ่งผู้เล่นจะต้องทำภารกิจช่วยเหลือ เพื่อให้ตัวละครโอเปอเรเตอร์นั้นสามารถกลับมาปฎิบัติภารกิจได้อีกครั้งสำหรับผู้เล่นที่เล่นทั้ง Rainbow Six Siege และ Rainbow Six Extraction จะสามารถปลดล็อคเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 18 คนของ Extraction ใน Rainbow Six Siege ได้ทันที และจะได้รับชุดแต่งกาย United Front ในทั้งสองเกม ผู้เล่นที่สั่งจองล่วงหน้า Rainbow Six Extraction จะได้รับชุด Orbital Decay พร้อมไอเท็ม Epic สุดพิเศษ รวมถึงชุดเครื่องแบบ Orion และหมวกสำหรับ Finka และ Lion สกินอาวุธ Vaporized และเครื่องรางของ Crashlander ตัวเกม Rainbow Six Extraction จะมีการสนับสนุนคอนเทนต์ฟรีอย่างต่อเนื่อง โดยรายละเอียดจะประกาศในภายหลัง"Tom Clancy's Rainbow Six Extraction" จะวางจำหน่ายทั่วโลกพร้อมรองรับการเล่นครอส-เพลย์, ครอส-เซฟ และครอส-โพรเกรสชันเต็มรูปแบบ ในเดือนมกราคม 2565 บน Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 และ Ubisoft Store บน Windows PC ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://r6extraction.com