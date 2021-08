"Rainbow Six Siege" เปิดตัวคอนเทนต์ปี 6 ซีซัน 3 ในชื่อ Crystal Guard

ใน Crystal Guard ผู้เล่นจะได้พบกับ Osa ฝ่ายบุกคนใหม่ที่มาพร้อมกับโล่ "Talon-8 Clear Shield" เกราะกันกระสุนแบบใสที่สามารถติดตั้งบนพื้น ในวงกบประตู หรือในกรอบหน้าต่าง เธอสามารถนำทางให้เพื่อนด้วยการถือโล่ในมือได้ แม้ว่าจะมีข้อจำกัดบางอย่าง (ต้องเก็บอาวุธ, วิ่งและนอนคว่ำไม่ได้) Osa เป็นโอเปอเรเตอร์ชุดเกราะขนาดกลางที่มีความเร็วปานกลาง ซึ่งพกพา 556 Xl หรือ PDW9 เป็นอาวุธหลัก และ PMM เป็นอาวุธรองนอกจากนี้ แผนที่ของธนาคาร ชายฝั่ง และคลับเฮาส์ จะได้รับการสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด เพื่อเพิ่มความสมดุล การทำลายสิ่งแวดล้อม การสะท้อนเสียง และการจัดแสง ทั้งนี้ Crystal Guard นำเสนอการปรับสมดุลมากมายให้กับแผนที่เหล่านี้ รวมถึงพื้นที่วางระเบิดแผนกต้อนรับ 1F แทนที่ไซต์ 1F Service Entrance บนชายฝั่ง จะมีตำแหน่งสำคัญใหม่ ๆ และทางเข้าอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ตรอกใหม่ในธนาคาร และเส้นทางใหม่ในคลับเฮาส์ก็ได้รับการแก้ไขแล้ว ในแง่ของการทำลายสิ่งแวดล้อม แผนที่ธนาคารและชายฝั่งจะมีกำแพงที่ทำลายได้ใหม่ โดยของธนาคาร จะอยู่ตรงราวบันไดบนสกายไลน์ชั้น 2 และของฉากชายฝั่ง จะอยู่ที่ผนังด้านนอกในห้องรับรองวีไอพี 2F• การปรับแต่งแบบ Elite: ผู้เล่นสามารถสวมใส่อุปกรณ์สวมศีรษะที่มีชุด Elite ได้ หากพวกเขาเป็นเจ้าของทั้งสองอย่างและอยู่ในเจ้าหน้าที่คนเดียวกัน• ปรับสมดุลของเจ้าหน้าที่ (Twitch, IQ, Fuze, Mute)• ระบบตรวจจับแฟลช• การปรับความเสียหายของแกดเจ็ต• ปรับปรุงเกราะ• ไฟ RIM ที่ไฮไลต์คู่ต่อสู้เพื่อหลีกเลี่ยงการพรางตัวที่ไม่เป็นธรรมนอกจากนี้ยังเปิดตัวคอลเล็กเตอร์ส เคส (Collector case) ที่จะวางจำหน่ายในฤดูใบไม้ร่วงปี 2564 เฉพาะที่ Ubisoft Official Shop เท่านั้น โดยในเคสจะประกอบด้วยสินค้าสุดพิเศษ เช่น ค้อนจำลองของ Sledge, หุ่นชิบิ Tachanka สปาร์กเคิล และคอนเทนต์ดิจิทัลสำหรับเกม Rainbow Six Siegeคอนเทนต์ Crystal Guard จะเปิดให้เล่นในเทสต์เซิร์ฟเวอร์ วันที่ 17 สิงหาคม โดย Osa จะมาในวันที่ 18 สิงหาคม ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ได้ที่ https://rainbow6.ubisoft.com