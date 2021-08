20 ทีมดังร่วมลุ้นแบ่งสาย PUBG MOBILE โปรลีก ใครเจอใคร 24 ส.ค.นี้ มันส์แน่!

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันทีมชั้นนำระดับแถวหน้าของไทยทั้ง 20 ทีม รวมถึงตัวแทนระดับประเทศ ทั้ง 3 ทีมจากซีซั่น 3 ได้แก่ทีม Valdus Esports , FaZe Clan และ The Infinity ตลอดจนทีมชื่อดังระดับประเทศ Bacon Time, Buriram United Esports, RRQ และ MS Chonburiกติกาของการจับฉลากแบ่งสายมีดังนี้ สำหรับสองรอบแรก ทีมจะถูกแบ่งลงกลุ่ม A ถึงกลุ่ม E เช่นทีมแรกที่ถูกจับขึ้นมาจะได้อยู่กลุ่ม A ทีมที่สองจะได้อยู่กลุ่ม B เป็นต้น รอบที่สาม จะมีสองทีมด้วยกันซึ่งหนึ่งทีมจะได้อยู่กลุ่ม A และอีกหนึ่งทีมจะได้อยู่กลุ่ม B และรอบที่สี่จะมี สามทีมด้วยกัน โดยสามทีมนี้จะได้อยู่กลุ่ม C, D และ E ส่วนรอบที่ห้าจะเป็นรอบของ 5 ทีมที่เหลือ โดยจะถูกแบ่งลงกลุ่ม A ถึง Eสำหรับผลการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันในครั้งนี้ เรียกได้ว่าโดยมีการนำทีมที่ทำผลงานได้ดีใน PMPL ซีซั่น 3 มาเป็นทีมวาง และกระจายไปในแต่ละสายเพราะมีทีมเต็งมากประสบการณ์และพ่วงมาด้วยดีกรีระดับแชมป์รายการแข่งการกุศล PUBG Mobile World Invitational อย่าง Valdus Esports อยู่ร่วมกับ Buriram United Esports สโมสรยักษ์ใหญ่ที่เพิ่งเข้าร่วมแข่งขัน PMPL ครั้งนี้เป็นซีซั่นแรก ซึ่งจัดทัพมาได้ครบเครื่อง โดยมีผู้เข้าแข่งขันระดับออลสตาร์อย่าง G9, Online24, Kengzo และ Velmoth สายนี้จึงน่าจะเป็นสายที่หลายคนจับตามอง นอกจากนี้ยังมีทีมอื่นที่น่าสนใจอย่าง E29 esport gaming และ TEM Entertainment อีกด้วยส่วนรายละเอียดของสายการแข่งขันอื่น ๆ ได้แก่ สาย A ทีม FaZe Clan แชมป์เก่าจาก TH Finals ซีซั่น 3 อยู่ร่วมกับ HAIL Esports Bangkrirk E-sport และ King of Gamers Club สาย C ทีม Vampire Esports ที่นำเข้านักกีฬาจาก PW888 เดิมมายกชุด อยู่ร่วมกับ Onyx Esports MS Chonburi และ Flash ส่วนสาย D มีทีมระดับซุปเปอร์สตาร์อย่าง Bacon Time อีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ที่มีแฟนคลับมากมาย อยู่ร่วมสายกับ Magic Esport FW Esports และ SharpeR Esport. และสุดท้าย สาย E มีทีม The Infinity แชมป์จาก SEA Finals อยู่ร่วมสายกับ Rex Regum Qeon หรือ RRQ Wisdom Community และ Excelsior ทุกสายล้วนมีความโหดและทำให้การแข่งขันน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะนี่คือ 20 ทีมที่ดีที่สุดในประเทศไทยกล่าวระหว่างการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันว่ากล่าวว่าการแข่งขันที่รับประกันความเข้มข้นยิ่งกว่าเดิม PUBG MOBILE PRO LEAGUE THAILAND SEASON 4 ครั้งนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท เทนเซ็นต์ ประเทศไทย และดำเนินงานโดย VSPN จะเริ่มขึ้นวันที่ 24 สิงหาคม และจะมีไปจนถึงวันที่ 12 กันยายนนี้ การแข่งขันใช้เวลา 15 วัน และมีรูปแบบที่แตกต่างจากซีซั่นที่แล้ว นั่นคือ การแข่งขันในวันธรรมดา หรือ Weekday จะมีขึ้นทุกวันอังคารและวันพุธ ส่วนการแข่งขัน Super Weekends จะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ หลังจากการแข่งขันรอบลีก 3 สัปดาห์ ทีมที่แข็งแกร่งที่สุด 16 ทีม จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ GRAND FINALS อีก 3 วัน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 -26 กันยายน 2564 ทีมอันดับที่ 1, 2 และ 3 จากรอบ Grand Finals และทีมอันดับ 1 จากรอบลีก จะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันใน PMPL Southeast Asia Finals Season 4ติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้ที่แฟนเพจ PUBG MOBILE YouTube: PUBG MOBILE Thailand และ NimoTV