คอนเฟิร์มแล้ว! "Call of Duty: Vanguard" พร้อมเปิดตัวทั่วโลก 19 ส.ค.

Call of Duty: Vanguard

gematsu

playstationlifestyle

บริษัท แอคติวิชัน ออกมาประกาศเตรียมพร้อมปล่อยเทรลเลอร์เผยโฉมตัวเกมสู่สายตาชาวโลกอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคมนี้ (ตามเวลาบ้านเขา ส่วนบ้านเราก็เป็นวันศุกร์ที่ 20) โดยจะยิงตรงถ่ายทอดสดผ่านเกมสำหรับกำหนดวันเปิดตัวดังกล่าว เคยหลุดออกมาล่วงหน้าแล้วบน เพลย์สเตชัน สโตร์ ของ โซนี่ ที่ได้มีการลิสต์รายชื่อเกม Call of Duty: Vanguard พร้อมกับระบุวันดีเดย์เอาไว้ชัดเจน ก่อนที่ทาง แอคติวิชัน จะประกาศยืนยันผ่านสื่อหลักของพวกเขาในภายหลังถึงแม้รายละเอียดจะยังคงเป็นความลับ แต่จากข้อมูลของเหล่านักขุดดาต้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เกมคอลออฟดิวตี้ในภาคนี้จะนำเสนอศึกมหรสพแห่งสงครามโลกครั้งที่สอง โดยแหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่าตัวเกมจะบรรจุแม็พแผนที่อ้างอิงตามประวัติศาสตร์จริง พร้อมกับสอดแทรกฟีเจอร์หรือระบบสภาพอากาศแปรปรวนเข้ามาสู่เกมเมื่อไม่นานมานี้ บรรดาผู้เล่น Call of Duty: Warzone ต่างพากันแชร์เซอร์ไพรส์ที่พบภายในเกมหลังชนะจบแมตช์การแข่งขัน ในระหว่างที่ตัวละครของพวกเขากำลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อฉลองชัยนั้น กลับถูกมือสไนเปอร์หญิงปริศนาในชุดเครื่องแบบย้อนยุคสอยร่วงลงมากลางอากาศ ซึ่งเหมือนกับเป็นการโปรโมทปลุกกระแสเกม Call of Duty: Vanguard ของค่าย แอคติวิชัน และหากข้อมูลที่หลุดมาเป็นจริง เราคงได้มีโอกาสสัมผัสมันก่อนในช่วงเบต้าเดือนกันยายน ก่อนวางขายจริงในเดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้