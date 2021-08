การีนา เผย 10 ผลงานคว้ารางวัล "RoV Design Contest 2021"

"RoV Design Contest 2021" เป็นโครงการแข่งขันออกแบบชุดตัวละครหรือสกิน (Skin) ในเกม RoV (Arena of Valor) เกม MOBA บนมือถือที่ครองใจผู้เล่นมาอย่างยาวนาน และได้รับความนิยมจากเกมเมอร์ทั่วโลก มีจุดประสงค์เพื่อผลักดันความสามารถด้านการออกแบบของเยาวชนไทยสู่นานาชาติ พร้อมทั้งเพื่อสืบสานและบอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายผ่านตัวละครภายในเกม ซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในครั้งนี้นอกจากจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทแล้ว ผลงานจะถูกนำไปพัฒนาเพื่อนำไปใช้ในตัวเกมจริง และเปิดให้ผู้เล่นเกม RoV ทั่วโลกมีโอกาสได้เลือกใช้ชุดของตัวละครนี้กล่าวว่า “เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถสูง การสร้างเวทีให้โอกาสในการต่อยอดผลงานของพวกเขาสู่นวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่ทางเราให้ความสำคัญที่สุด ซึ่งเราเล็งเห็นว่าโครงการ RoV Design Contest 2021 เป็นเวทีที่เยาวชนจะสามารถแสดงศักยภาพทั้งทางด้านความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ พร้อมทั้งทักษะในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาประยุกต์ให้เกิดเป็นผลงานที่สามารถนำไปต่อยอดกับสื่อบันเทิงดิจิทัลที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มคนรุ่นใหม่”กล่าวว่า “การแข่งขันออกแบบชุดตัวละครหรือสกิน (Skin) ในเกม RoV ในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเรามีจุดประสงค์ร่วมกันที่ต้องการจะผลักดันความรู้และความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่สู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมดิจิทัลเชิงวัฒนธรรม ผ่านการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของเยาวชนไทย นอกจากนี้อีกสิ่งที่ทางการีนาให้ความสำคัญคือ การสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของเยาวชนรุ่นใหม่ ตลอดจนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งตอกย้ำให้เห็นถึงโอกาสในการต่อยอดความชอบของตนเองไปสู่อาชีพในอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตได้ในอนาคต โดยการประกวดในปีนี้นับว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจส่งผลงานมามากว่า 500 ชิ้น สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั้น มีคอนเซ็ปต์ที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ สามารถดึงเอาเอกลักษณ์ของปลากัดไทย ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์น้ำประจำชาติมาผสมผสานกับอัตลักษณ์ของฮีโร่ พร้อมถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นผลงานได้อย่างลงตัวและแปลกใหม่ นับเป็นไอเดียที่มีความสนุกและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นสกินภายในเกม RoV ได้อย่างน่าสนใจ”กล่าวว่า "โครงการ RoV Design Contest 2021 เป็นอีกโครงการดี ๆ ที่เชื่อมโยงเยาวชนไทยเข้ากับวัฒนธรรมดั้งเดิม ทำให้เยาวชนหันมาศึกษาความเป็นไทยผ่านการตีความใหม่ ๆ และการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ ความเป็นไทยที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อเกมจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเยาวชนง่ายขึ้น จากผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะเห็นว่าเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถดึงเอกลักษณ์ไทยแบบดั้งเดิมถ่ายทอดความคิดผ่านจินตนาการให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างลงตัวและสวยงาม อีกทั้งยังคงกลิ่นอายความเป็นไทยไว้ได้เป็นอย่างดี"โครงการ “RoV Design Contest” ประจำปี 2564 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “นักล่าแห่งสยาม” ครั้งนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนกว่า 500 ผลงาน สำหรับผลการแข่งขัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ได้แก่ ผลงาน นางพญาเขี้ยวมัจฉา The Siamese Betta Queen (Airi) ของ คุณสรวิศ โอภาพงพันธ์ผลงานนางพญาเขี้ยวมัจฉาหรือ The Siamese Betta Queen ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปลากัดไทย ซึ่งเป็นนักล่าที่สง่างาม และมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยออกแบบจากปลากัด 2 สีที่ต่อสู้กัน ระหว่างดำกับขาว รูปแบบของผ้าในชุดนี้จะมีลักษณะเป็นคลื่น ๆ ซึ่งออกแบบจากส่วนหางของปลากัด และมีการเพิ่มสีไฮไลท์ที่ปลายของชุด เพื่อเพิ่มสีสันและความน่าสนใจรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ได้แก่ ผลงานไทยอสุรา YAK BRIGHT : The lost king Asura (Bright) ของ คุณณัฐพล เพชรไทยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ได้แก่ ผลงาน อสูรทมิฬ Stygian Slayer (Airi) ของ คุณภานุรัศมิ์ จุฑาภักดีกุลรางวัลชมเชย คูปองในเกม จำนวน 3,000 คูปอง 7 รางวัล1. ผลงาน ปลากัด โดย คุณพุฒิพงศ์ สุวัฒนวงศ์ชัย2. ผลงาน ร่างทรงเทวะ โดย คุณธนพล ไกรทัต3. ผลงาน ล้านนา ไอริ โดย คุณวรณัน เชื้อจ๋าย4. ผลงาน อรุณยักษา โดย คุณวุฒิชัย แม้นกลิ่นเนียม5. ผลงาน อสุราราม ไบร์ท โดย คุณณัฐฌเศรษฐ์ พันธุ์เหล็ก6. ผลงาน ยักษ์ตะลุง โดย คุณฉัตริน ศิริศักดิ์7. ผลงาน อัคนี โนราห์ โดย คุณณัฐพงศ์ รามมะมะสามารถติดตามผลงานที่ชนะการแข่งขัน RoV Design Contest 2021 ได้ทางแฟนเพจ Garena RoV Thailand และเว็บไซต์ https://designcontest.rov.in.th/