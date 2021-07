Assassin’s Creed Valhalla เปิดตัวส่วนเสริมใหม่ เตรียมเยือนแดนน้ำหอม!

*การเข้าร่วม Sigrblot Festival ผู้เล่นต้องไปถึงอังกฤษและเล่นผ่านภารกิจหลักช่วงแรกให้สำเร็จก่อน ไม่ว่าจะเป็น Grantebridgescire หรือ Ledecestrescire และต้องตั้งถิ่นฐานถึงระดับ 2

เนื้อเรื่องของ The Siege of Paris จะอยู่ในอาณาจักรฟรังเกีย (Francia) ผู้เล่นจะได้เริ่มต้นสู่การผจญภัยครั้งใหม่ ออกเดินทางไปทั่วพื้นที่ชนบทของชุมชนชาวแฟรงก์ เข้าร่วมภารกิจสุดอันตรายในการต่อสู้เพื่อพิชิตสงครามที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของไวกิ้ง ผู้เล่นจะได้รับอาวุธใหม่ ความสามารถใหม่ อุปกรณ์และทักษะใหม่ ๆ เพื่อจัดการกับศัตรูที่ไม่เคยเจอมาก่อน นอกจากนี้ยังมีภารกิจการแทรกซึม ซึ่งสืบทอดมาจากภารกิจ Black Box ผู้เล่นจะมีอิสระในการเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับคอนเทนต์ฟรี Sigrblot Festival ผู้เล่นจะได้เฉลิมฉลองเทศกาลไวกิ้งแบบดั้งเดิม ผ่านกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในนิคม Ravensthorpe ได้แก่o มินิเกม Flyting, Fight Tournament และ Dice Gameo 3 ภารกิจใหม่o รางวัลพิเศษรวมถึงการตกแต่งนิคม ไอเทมปรับแต่ง และอาวุธ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดาบมือเดียว Skrofnung สามารถเอามาครอบครองได้ด้วยโทเค็น Sigrblot ในร้านค้าเทศกาลในช่วงเวลาจำกัดAssassin’s Creed Valhalla ภาคล่าสุดของแฟรนไชส์มือสังหารอันโด่งดัง ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็น Eivor นักรบไวกิ้งในตำนาน ผู้อพยพจากนอร์เวย์ เข้าร่วมสงครามเพื่อแย่งชิงดินแดนและทรัพยาการ สร้างฐานที่มั่น พัฒนาความก้าวหน้าและการอัปเกรดอุปกรณ์ สร้างพันธมิตรทางการเมืองผ่านตัวเลือกบทสนทนาที่จะส่งผลต่อสงคราม ผู้เล่นจึงต้องเลือกให้ดีว่าจะปกป้องบ้านและเผ่าของตัวเองอย่างไร ตัวเกมวางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games Store และ Ubisoft Store บนวินโดว์ PCส่วนเสริม The Siege of Paris จะมีให้สำหรับผู้เจ้าของ Season Pass ทุกคน หรือซื้อแยกในราคา 670 บาท ส่วนคอนเทนต์ฟรี Sigrblot Festival เริ่มเปิดให้เล่นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 19 สิงหาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ news.ubisoft.com และแฟนเพจ Ubisoft