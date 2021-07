เผยรายชื่อ "เพลงวีดีโอเกม" พาเรดพิธีเปิดโอลิมปิกโตเกียว

เพลงเหล่านี้ถูกใช้ในช่วงนักกีฬาตัวแทนแต่ละชาติเดินเข้าสู่สนามนำมาบรรเลงต่อเนื่องกันในลักษณะเมดเลย์ เป็นของค่ายใหญ่อย่าง สแควร์เอนิกส์, บันไดนัมโค, เซก้า, แคปคอม, โคนามิ ส่วนมากเป็นแนว RPG มีทั้งเกมใหม่และเก่าผสมกันดังนี้- Overture: Roto's Theme- Victory Fanfare- Sorey's Theme The Shepherd- Proof of a Hero- Olympus Coliseum- Frog's Theme- First Flight- Pomp and Majesty- Wind of Departure- Robo's Theme- Star Light Zone- eFootball Walk-on Theme- Main Theme- Guardians- Hero’s Fanfare- 01 Act I-1- Song of the Ancients- The Minstrel’s Refrain: SaGa Series Medley 2016- The Brave New Stage of Historyอย่างไรก็ตาม ค่ายนินเทนโดรวมถึงซีรีส์โปเกมอนก็ไม่ร่วมวงด้วย แม้อดีตนายกรัฐมนตรี ชินโสะ อาเบะ จะเคยสวมชุดซูเปอร์มาริโอไปออกงานรับช่วงเจ้าภาพ ซึ่งโซเชียลญี่ปุ่นวิจารณ์กันว่าอาจเป็นเพราะกระแสประชาชนส่วนหนึ่งคัดค้านโอลิมปิกจึงไม่อยากเกี่ยวข้อง