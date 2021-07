ทีมไทย dtac Talon ผงาดคว้าแชมป์โลก RoV พร้อมสร้างสถิติไร้พ่าย!

นับเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ทีมไทยสามารถคว้าแชมป์ในรายการนานาชาติได้สำเร็จ หลังจากห่างหายจากการสัมผัสถ้วยรางวัลของแชมป์เปี้ยนไปถึง 4 ปี นับตั้งแต่การแข่งขัน Thorne of Glory ในปี 2017 ซึ่งการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ไม่ใช่การคว้าแชมป์ธรรมดาทั่วไป ทีม dtac Talon ได้สร้างสถิติสุดหรู ด้วยการไม่แพ้ให้ทีมไหนเลยนับตั้งแต่รอบแรก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ถือหนึ่งในหลักฐานยืนยันความแข็งแกร่งว่าพวกเขาเหมาะสมกับตำแหน่งแชมป์โลกจริง ๆdtac Talon นั้นเป็นคู่ปรับกับ Most Outstanding Player มาตั้งแต่ก่อนการแข่งขัน AWC 2021 จะเริ่มขึ้นเสียอีก จากคำบอกเล่าของ DTN Tony ผู้ซัพพอร์ตคนสำคัญของทีม พวกเขาซ้อมกับทีม Most Outstanding Player อยู่บ่อยครั้งเนื่องจากโค้ชของเขาเป็นคนไต้หวัน ทำให้รู้จักกับทีมจากไต้หวันอยู่บ้าง และการแข่งครั้งนี้ก็เหมือนโชคชะตาเล่นตลก จับให้ทั้งสองทีมอยู่ในกลุ่มเดียวกันตั้งแต่รอบ Group Stageทั้งสองทีมต่างผ่านรอบ Group Stage มาได้ตามคาด เนื่องจากเป็นทีมตัวเต็งทั้งคู่ และเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย แม้ในรอบ Quarter Finals พวกเขาไม่ต้องมาพบกันเพราะทีมที่มาจากกลุ่มเดียวกันจะถูกจัดให้อยู่คนละสายการแข่งขัน แต่โชคชะตาก็เล่นตลกอีกครั้งในรอบ Semi Finals ทั้ง dtac Talon กับ Most Outstanding Player กลับมาพบกันอีกรอบโดยมีตั๋วเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นเดิมพันทีมที่ชนะเดิมพันในครั้งนั้นคือ dtac Talon ย้ำแค้น Most Outstanding Player ไปด้วยคะแนน 4-2 ส่งให้ทีมแชมป์จากไต้หวันลงไปไต่เต้าจากสายผู้แพ้ขึ้นมาใหม่ และในรอบ Grand Final ทีม Most Outstanding Player หวังจะกลับมาแก้แค้นให้ได้ พวกเขาทำการบ้านมาดี แม้จะโดนขึ้นนำไปก่อนถึง 2 เกม แต่ก็ยังเล่นได้นิ่งรักษาฟอร์มจนตีตื้นกลับมาเสมอที่คะแนน 2-2dtac Talon อยากรีบปิดเกมให้ได้จึงนำ DTN Happy ผู้เล่นตำแหน่ง Jungle สุดเก๋าเกมลงมาหวังเก็บคะแนนทิ้งห่าง ซึ่งเขาก็ทำได้ตามที่หวัง ฉีกคะแนนหนี Most Outstanding Player ไปที่ 3-2ทางแชมป์ไต้หวันกัดไม่ปล่อย พวกเขาโชว์ลีลาการเล่นที่ทำให้ผู้ชมต่างเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงสามารถจัดการทีมใหญ่ ๆ อย่าง MAD Team หรือ ONE Team Esports มาได้ จี้ขึ้นมาเป็นคะแนน 3-3 บีบให้ dtac Talon ต้องเล่นในเกมที่ 7 จนได้และในเกมสุดท้าย ด้วยการนำ DTN MOOP ผู้เล่นตำแหน่ง Jungle หน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าทีมมาในปีนี้ลงสนาม ร่วมกับการเล่นเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม และการตัดสินใจสุดเฉียบขาด ทำให้ที dtac Talon สามารถ คว้าแชมป์ได้ในที่สุดในช่วงเวลาประมาณนาทีที่ 12 ทางทีม Most Outstanding Player ได้เริ่มหาจังหวะบังคับไฟต์ เนื่องจากเห็นว่า dtac Talon มีจำนวนคนที่น้อยกว่า ซึ่งในทีมไฟต์นั้น Most Outstanding Player ทำได้ดีตามที่หวังไว้ พวกเขาสามารถจัดการ 4 คนของ dtac Talon ลงไปได้ ทว่าฝั่งเหยี่ยวแดงก็ตัดสินใจได้ดีเช่นกัน แม้พวกเขาจะเสียสมาชิกทีมไปถึง 4 คน แต่ MOOP ที่ทำการแยกดันอยู่นั้น ได้ตัดสินใจไม่กลับไปช่วยเพื่อน และมุ่งหน้าตีป้อมอย่างเดียว ส่วนเพื่อนที่เหลือในทีมก็สละชีวิตไม่ยอมให้ฝั่ง Most Outstanding Player ได้วาร์ปกลับไปป้องกันได้ง่าย ๆ ด้วยการประสานงาน และการตัดสินใจอันยอดเยี่ยม dtac Talon จึงสามารถคว้าแชมป์ AWC ให้ไทยเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี ของการร่วมการแข่งขันนานาชาติมาหลังจากการแข่งขันจบก็มีอีกหนึ่งรางวัลที่นักแข่งหลายคนรอคอย นั่นคือรางวัล FMVP รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า ที่จะมอบให้กับผู้เล่นที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมตั้งแต่จนจบ พร้อมกับเงินรางวัลเพิ่มเติมอีก 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งผู้ที่คว้ารางวัลนี้ไปครองได้คือ DTN Erez ผู้เล่นตำแหน่ง Abyssal Dragon Lane ผู้มากความสามารถประจำทีมนั่นเองขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับทีม dtac Talon กับตำแหน่งแชมป์โลก ที่ยังไม่เคยมีทีมไหนในไทยได้สัมผัสมาก่อน แต่การแข่งขันในสมรภูมิของ RoV ยังไม่จบลง ยังมีการแข่งขันนานาชาติอีกครั้งในครึ่งหลังของปี 2021 Arena of Valor International 2021 ต้องมาตามดูกันว่า dtac Talon จะสามารถรักษาฟอร์ม และรักษาแชมป์ของทีมไทยเอาไว้ได้หรือไม่ มาติดตามไปพร้อมกันที่แฟนเพจ Garena RoV Tournament