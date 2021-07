ซีรีส์คนแสดง "The Last of Us" เริ่มถ่ายในแคนาดา-ทุนหลักร้อยล้านต่อตอน

ผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้คือ "เดเมียน เปอตีต์" ประธานสหภาพศิลปินในแคนาดาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CTV เกี่ยวกับผลทางบวกช่วยสร้างความคึกคักนำเม็ดเงินเข้าสู่รัฐแอลเบอร์ตาตอนใต้เปอตีต์เผยว่า The Last of Us ที่จะเริ่มถ่ายทำในสัปดาห์นี้เหมือนกับสัตว์ประหลาด มีผู้กำกับศิลป์ 5 คนและจ้างช่างเทคนิกเป็นกองทัพนับร้อย ผ่านการเตรียมตัวกันนาน 6 เดือนและถ่ายจริงอีก 12 เดือนแม้จะไม่เผยตัวเลขตรงๆ แต่เปอร์ตีต์ก็เปรยว่าโครงการนี้อาจเป็นงานถ่ายทำใหญ่สุดที่เคยมีมาในแคนาดา ใช้ทุนสร้างเงินดอลลาร์เฉลี่ย 8 หลักต่อ 1 ตอน สร้างผลกระทบใหญ่ต่อเศรษฐกิจของแอลเบอร์ตา มีธุรกิจนับร้อยที่เกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์เต็มๆ จากข่าวก่อนหน้า ผู้ที่จะมารับบทตัวเอก โจเอล คือนักแสดง "เปโดร ปาสคาล" มีผลงานก่อนหน้าคือ Game of Thrones และซีรีส์สตาร์วอร์ส The Mandalorian ส่วนสาวน้อย เอลลี จะแสดงโดย "เบลลา แรมซีย์" แจ้งเกิดจากเรื่องมหาศึกชิงบัลลังก์ Game of Thrones เช่นกัน