"PUBG Mobile" เตรียมเปิดศึกอีสปอร์ตการกุศลสู้ภัย COVID-19

PUBG MOBILE World Invitational (PMWI) จะรวบรวม 32 ทีมตัวแทนจากแต่ละประเทศทั่วโลกมาแข่งขันเพื่อเงินรางวัลการกุศลรวมกว่า 98 ล้านบาท โดยการแข่งขันจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ แบ่งเป็นกลุ่ม East และ West กลุ่มละ 16 ทีม แข่งกันทั้งหมด 20 แมตช์ และใช้สามแผนที่หลักคือ Erangel, Sanhok และ Miramarร่วมกับ PMWI สนับสนุนโดย Gamers Without Borders เพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้กับโรค COVID-19o A1 Esports (บังกลาเทศ)o Bigetron Red Aliens (อินโดนีเซีย)o BlackList International (ฟิลิปปินส์)o DRS Gaming (เนปาล)o DSGaming (เกาหลีใต้)o D'Xavier (เวียดนาม)o Fanatic Zombies (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)o Geek Fam (มาเลเซีย)o NASR Esports (จอร์แดน)o Natus Vincere (รัสเซีย)o REJECT (ญี่ปุ่น)o Stalwart Esports (ปากีสถาน)o Team Myths (แอลจีเรีย)o Yalla Esports (ซาอุดิอาระเบีย)o ZEUS Esports (มองโกเลีย)o 19 Esports (แคนาดา)o Alpha7 Esports (บราซิล)o Chivas Esports (เม็กซิโก)o Team Destiny (เยอรมัน)o Ghost Gaming (สหรัฐอเมริกา)o Team GODSENT (ยูเครน)o GUNZ Esport (อิรัค)o Konina Power (คาซัคสถาน)o Lakonostra MVP (สหราชอาณาจักร)o Next Rüya Gaming (ตุรกี)o Team QLASH (ฝรั่งเศส)o RA’AD Esports (อียิปต์)o RTG Esports (โมรอคโค)o Team ONYX (จอร์เจีย)o Team Queso (อาร์เจนตินา)o UDR Killers (สเปน)รายการแข่งขัน PMWI จะมุ่งสนับสนุนการต่อสู้กับ COVID-19 และมอบการแข่งขันอีสปอร์ตที่ดีที่สุดให้กับแฟน ๆ โดยมี Gamers Without Borders เป็นผู้มอบเงินบริจาคจำนวน 3 ล้านเหรียญสหรับฯ หรือกว่า 98 ล้านบาท ให้เป็นเงินรางวัลรวมในครั้งนี้ องค์กร Gamer Without Borders เป็นองค์กรอีสปอร์ตการกุศลที่ก่อตั้งโดย SAFEIS และ ESL โดยมีภารกิจเพื่อช่วยเหลือด้านวัคซีน COVID-19 ให้กับประเทศที่ด้อยพัฒนากล่าวว่า “เพื่อสานต่อความสำเร็จของ PUBG MOBILE World League Season Zero และ PUBG MOBILE Global Championship ในปี 2020 ที่ผ่าน ผมรู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งที่จะได้แบ่งปันข้อมูลนี้ พวกเราได้ขยายการแข่งขันระดับโลกอีกครั้งด้วยการแข่งขัน World Invitational ที่เราจับมือร่วมกับเพื่อนของเราที่ Gamers Without Borders เพื่อผนึกกำลังต่อสู้กับโรค COVID และมีเงินรางวัลการแข่งขันรวมกว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเงินนี้จะเป็นเงินเพื่อใช้ในการบริจาค และเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาการแข่งขัน”กล่าวว่า “มันเยี่ยมมากที่ได้เห็นความร่วมมือระหว่าง PUBG MOBILE และ Gamer Without Borders ในการทำความดีร่วมกัน องค์กร Gamer Without Borders นั้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราในการเดินหน้าต่อ และด้วยการสนับสนุนของ Tencent ในการทำความดีผ่านความร่วมมือนี้ เราสามารถส่งต่อข้อความการช่วยเหลือนี้ได้ผ่านทางผู้ชมการแข่งขันอีสปอร์ตอันยิ่งใหญ่นี้ด้วย”การแข่งขัน PUBG MOBILE World Invitational powered by Gamers Without Borders เตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคมนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการได้ที่แฟนเพจ PUBG MOBILE PUBG MOBILE Esports TH และ YouTube Channel: PUBG MOBILE Thailand