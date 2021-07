ตัวแทนไทย DTN เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย ศึกชิงแชมป์โลก ROV

ในตอนนี้ยังมีสองทีมที่รักษาตำแหน่งในสาย Winner เอาไว้ได้คือ Most Outstanding Player กับ dtac Talon พวกเขาทั้งสองทีมยังมีสิทธิแพ้อีกทีมละ 1 ครั้ง โดยทีมที่ชนะจะเข้าไปรอในรอบ Grand Final ส่วนทีมที่แพ้ จะตกลงไปในสาย Loser มีโอกาสแก้ตัว 1 ครั้งทีมที่ตกไปในสาย Loser จะต้องไปเจอกับทีมที่ชนะเข้ามาในแมตช์ที่ 12 ศึกระหว่าง MAD Team กับ Saigon Phantom โดยทีมที่ชนะในแมตช์สุดท้ายของสาย Loser จะได้เข้าไปชิงชนะเลิศในรอบ Grand Final ในวันที่ 18 กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันรอบ Quarter Finals แมตช์แรกเป็นการพบกันระหว่าง MAD Team กับ ONE Team Esports ซึ่งในลีก GCS ฤดูกาลที่ผ่านมา ONE Team Esports เคยจัดการ MAD Team มาแล้วครั้งหนึ่ง และครั้งนี้พวกเขาก็ทำสำเร็จอีกรอบ ซัด MAD Team ร่วงไปสาย Loserได้สำเร็จด้วยคะแนน 2-3แมตช์ที่ 2 เป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่หลายคนจับตามอง การพบกันระหว่างแชมป์ทีมล่าสุดจากไทย และแชมป์ทีมล่าสุดจากไต้หวัน Bacon Time ปะทะ Most Outstanding Player แม้ว่า Bacon Time จะสามารถเอาคืนมาได้ 1 เกม แต่ฝั่งที่ทำการบ้านมาดีกว่าก็คือฝั่ง Most Outstanding Player พวกเขาเอาชนะเจ้าหมูไปได้ด้วยคะแนน 1-3แมตช์ที่ 3 การพบกันระหว่าง V Gaming กับ Buriram United Esports แม้จะถูกขึ้นนำก่อนไปถึง 2 เกม แต่ฝั่งปราสาทสายฟ้าก็ไม่ถอดใจ พลิกกลับมาชนะได้ด้วยคะแนน 2-3 สร้าง Reverse Sweep ครั้งแรกในการแข่งขัน AWC 2021 นี้แมตช์ที่ 4 อีกหนึ่งแมตช์ของตัวแทนไทย dtac Talon พบกับ ตัวแทนจากเวียดนาม Saigon Phantom เป็นทางเจ้าเหยี่ยวแดงที่เล่นได้เป็นระเบียบ และรอบคอบมากกว่า ทำให้เก็บชัยชนะมาได้อย่างไม่ยากเย็นด้วยคะแน 3-1 เข้าไปเจอกับ Buriram United Esports ในแมตช์ต่อไปแมตช์ที่ 5 แมตช์ตัดสินของสาย Loser ระหว่าง MAD Team กับ Bacon Time ทีมที่แพ้ในสาย Loser นั่นจะตกรอบทันที ซึ่งแฟนคลับชาวไทยหลาย ๆ คนต่างเสียใจกับผลการแข่งขันที่ออกมา เมื่อ Bacon Time แชมป์เปี้ยนทีมล่าสุดจาก RoV Pro League โดน MAD Team ทีมมากประสบการณ์สุดเก๋าจัดการไปด้วยคะแนน 3-1 เป็นทีมตัวแทนจากไทยที่ถูกส่งกลับบ้านเป็นทีมแรกแมตช์ที่ 6 ตัวแทนจากเวียดนามต้องมาห้ำหั่นกันเอง ศึกระหว่าง V Gaming กับ Saigon Phantom สุดท้ายความห่างชั้นของประสบการณ์ก็แสดงออกมาให้เห็น เนื่องจาก V Gaming เพิ่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก จึงทำให้พวกเขาไม่นิ่งพอที่จะจัดการกับความกดดัน และคู่ต่อสู้มากฝีมืออย่าง Saigon Phantom จบเกมไปด้วยคะแนน 1-3 ชัยชนะตกเป็นของ Saigon Phantomแมตช์ที่ 7 การเชือดเฉือนกันระหว่างตัวแทนจากไต้หวันเช่นกัน แมตช์ระหว่าง ONE Team Esports กับ Most Outstanding Player แม้ทาง ONE Team Esports จะคว้ามาได้ถึงสองเกม แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะโค่นแชมป์จากไต้หวันทีมนี้ไปได้ Most Outstanding Player จัดการคู่ต่อสู้ไปด้วยคะแนน 4-2 ส่ง ONE Team Esports ลงไปสู่สาย Loser ได้สำเร็จแมตช์ที่ 8 ศึกสายเลือดระหว่างตัวแทนไทยที่เหลืออยู่ทั้งสองทีม dtac Talon ปะทะ Buriram United Esports การแข่งขันดำเนินไปอย่างตึงเครียด และสนุกในเวลาเดียวกัน แข่งกันถึง 7 เกมเต็มโควต้าแบบไม่มีใครยอมใคร จนกระทั่งเกมสุดท้าย ฝั่ง dtac Talon สามารถฉกฉวยจังหวะที่ Buriram United Esports เพลี่ยงพล้ำ และคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จ จบเกมด้วยสกอร์ 3-4แมตช์ที่ 9 การโคจรกลับมากันอีกครั้งของ MAD Team และ ONE Team Esports ในการพบกันครั้งนี้ MAD Team ทำการบ้านมาดีกว่า หลังจากที่เคยพลาดท่าให้กับ ONE Team Esports ไปครั้งก่อน พวกเขาสู้กันจนนาทีสุดท้าย เทพธิดาแห่งชัยชนะโบยบินมาทางฝั่ง MAD Team ปิดเกมไปด้วยคะแนน 4-3แมตช์ที่ 10 แมตช์สุดท้ายของรอบ Quarter Finals ศึกชี้ชะตาของปราสาทสายฟ้า Buriram United Esports ตัวแทนไทยที่ยืนอยู่ขอบเหว กับอีกหนึ่งทีมคู่ปรับจากเวียดนามอย่าง Saigon Phantom การแข่งขันดำเนินไปอย่างตึงเครียด เพราะทั้งสองทีมต่างไม่มีโอกาสให้แก้ตัวอีกแล้ว พวกเขาเล่นอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ไม่มีทีมไหนยอมแพ้ง่าย ๆ จนการแข่งขันดำเนินไปถึง 7 เกมเต็ม ทว่าด้วยการควบคุมแผนที่ของ Saigon Phantom ในเกมสุดท้ายนั้น ทำให้ Buriram United Esports ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุด จบแมตช์ไปด้วยคะแนน 4-3ทั้งหมดนี้คือผลการแข่งขันในรอบ Quarter Finals ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้ง 4 ทีมจะได้แข่งขันกันต่อในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564 สำหรับรอบ Semi Finals และวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 สำหรับรอบ Grand Final ทีมไหนจะสามารถคว้าตำแหน่งแชมป์โลกประจำปี 2021 ไปครอง อย่าลืมมารอลุ้นไปพร้อมกันที่ https://awc2021.rov.in.th/