มาตามนัด! เกมเต้นภาคใหม่ "Just Dance 2022" พร้อมเปิดฟลอร์ 4 พ.ย.นี้

ทอดริค ฮอลล์

Just Dance 2022 มาพร้อมกับจากเพลงฮิตติดชาร์ตและเพลงดังที่เป็นปรากฏการณ์ทางอินเทอร์เน็ต อาทิ "Nails, Hair, Hips, Heels" โดยทอดริค ฮอลล์, "Believer" โดยอิเมจิน ดรากอนส์, "Level Up" โดยซีอารา ฯลฯ นอกจากนี้ผู้เล่นจะได้รับสิทธิ์เข้าเล่นซึ่งเป็นบริการสตรีมมิงแบบสมัครสมาชิกที่มีเพลงดังให้เลือกเล่นมากมายกว่า 700 เพลง รวมถึงเพลงใหม่และเพลงเอ็กซ์คลูซีฟที่จะเพิ่มเข้าไปตลอดปีความพิเศษของ Just Dance 2022 ยังได้ร่วมมือกับศิลปินชื่อดังในการเปิดตัวเพลง "Nails, Hair, Hips, Heels" เวอร์ชั่นใหม่ที่สร้างมาเพื่อ Just Dance ภาคใหม่โดยเฉพาะ และผู้เล่นยังมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการสร้างมิวสิควิดีโอใหม่ ซึ่งจะเผยแพร่พร้อมกับเพลงใหม่ของ Just Dance ในอนาคต“สำหรับผมแล้ว Just Dance ช่วยให้ผู้คนสามารถแสดงตัวตนออกมาได้ผ่านการเต้นและเฉลิมฉลองความเป็นตัวเองได้ในแบบที่สนุกสนาน”กล่าว “เนื้อเพลงใหม่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ Just Dance โดยเฉพาะ ผมรับประกันว่ามันจะช่วยสร้างกำลังใจให้ผู้คนได้มาก นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงแต่งเพลง Nails, Hair, Hips, Heels ขึ้นมา และตอนนี้มันก็พร้อมจะอยู่ใน Just Dance แล้ว ผมหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับการเต้นเพลงนี้มากเท่ากับที่ผมสนุกในการแต่งเพลงขึ้นมาครับ”นอกจากเพลงใหม่แล้ว Just Dance 2022 ยังมีทั้งโหมดใหม่และโหมดคลาสสิคที่นำกลับมาให้เล่นกันในภาคนี้ อาทิ Sweat Mode, Co-op, Quick Play และ World Dance floor ผู้เล่นยังสามารถดาวน์โหลดแอป Just Dance Controller บนสมาร์ทโฟนเพื่อเล่นเกมโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเหมือน Just Dance ภาคที่ผ่านมา"Just Dance 2022" เตรียมวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One และ Xbox Series X|S ในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ justdancegame.com