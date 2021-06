จารชนปะทะเอเลี่ยน! "Rainbow Six Extraction" วางจำหน่าย 16 ก.ย.นี้ พร้อมรองรับภาษาไทย

"Rainbow Six Extraction" เดิมเคยใช้ชื่อ Rainbow Six Quarantine พัฒนาโดย Ubisoft Montreal ตัวเกมยังคงรูปแบบเกมยิงแนว co-op ผสมการเล่นเชิงกลยุทธ์ โดยเนื้อเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์ปรสิตลึกลับที่มาพร้อมดาวตก ทำให้เกิดการระบาดขึ้นทั่วอเมริกา จึงได้มีการก่อตั้งหน่วย Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team หรือ REACT เพื่อรับมือกับภัยคุกคามปริศนาผู้เล่นจะได้เลือกเล่นเป็น 1 ใน 18 เจ้าหน้าที่ของ Rainbow Six รวบรวมทีมตั้งแต่ 1-3 คน ทำภารกิจต่อสู้กับเหล่าอสุรกายลึกลับที่เรียกว่า อาร์เคี่ยน โดยเนื้อหาของภารกิจเปิดกว้างให้ผู้เล่นสามารถคิดยุทธวิธีในการบุก ตั้งรับ หรือถอนกำลังได้ด้วยตัวเอง ในบางครั้งผู้เล่นอาจสูญเสียเพื่อนร่วมทีมระหว่างทำภารกิจ ทำให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวกลายเป็นผู้รอความช่วยเหลือ ผู้เล่นจะต้องทำภารกิจกู้ภัยให้สำเร็จ จึงจะสามารถเลือกใช้เจ้าหน้าที่คนเดิมได้อีกครั้งเจ้าหน้าที่ทั้ง 18 คน เป็นตัวละครที่ผู้เล่นคุ้นเคยเป็นอย่างดีจากเกม Rainbow Six Siege แต่ละคนจะติดตั้งอุปกรณ์ อาวุธ และความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนกัน ทำให้ผู้เล่นมีทางเลือกในการสร้างทีมเพื่อค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับภารกิจหรือเข้ากับสไตล์การเล่นของตัวเองได้Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction เตรียมวางจำหน่ายในวันที่ 16 กันยายนนี้ บน Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, และ Windows PC จำหน่ายเฉพาะบน Epic Game Store และ Ubisoft Store โดยตัวเกมรองรับระบบเล่นข้ามแพลตฟอร์ม ใช้เซฟร่วมกัน และรองรับภาษาไทยแบบสมบูรณ์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ r6extraction.com