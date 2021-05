"Scarlet Nexus" เผยระบบต่อสู้พร้อมฉากเปิดสไตล์อนิเมะ

Struggle Arms System (SAS)

"Scarlet Nexus" เล่าเรื่องราวของโลกอนาคตที่ถูกอสูรกลายพันธุ์ Other เข้ารุกราน ทำให้มีการจัดตั้งหน่วย Other Suppression Force ขึ้นมาปกป้องมนุษยชาติ โดยผู้เล่นจะได้เลือกเล่นเป็นหนึ่งในสองตัวละครหลักระหว่าง "ยุยโตะ สึเมรากิ" เด็กหนุ่มหน้าใหม่ผู้มีจิตใจอ่อนโยน และ "คาซาเนะ แรนดอล" หญิงสาวผู้มีพลังแก่กล้าที่ไม่ยอมเปิดใจให้ใคร ผู้เล่นจะได้ทำภารกิจปราบเหล่า Other ร่วมกับสมาชิกของหน่วย เนื้อเรื่องแยกตามตัวละครหลักที่เลือก ก่อนเผยปริศนาทั้งหมดในตอนท้ายเกมเพลย์เป็นแนวแอคชั่นอาร์พีจี นำเสนอระบบต่อสู้ผสมผสานการใช้อาวุธและพลังจิตควบคุมวัตถุสิ่งของรอบข้างช่วยโจมตี มาพร้อมระบบยืมพลังจิตของตัวละครในปาร์ตี้เพื่อสร้างคอมโบที่หลากหลาย และสภาวะเพิ่มความเร็วการโจมตี การเคลื่อนที่ และขีดจำกัดพลังจิต ทำให้จัดการศัตรูได้อย่างรวดเร็วขณะที่คือพลังต้องห้ามขั้นสุดยอดที่จะสร้างพื้นที่พิเศษ ทำให้ผู้เล่นสามารถใช้พลังจิตได้แบบไร้ขีดจำกัด แต่แลกมาด้วยการใช้อาวุธปกติไม่ได้ และผลกระทบบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับตัวละครอย่างต่อเนื่องขณะใช้พลังอีกหนึ่งระบบที่มีความสำคัญไม่แพ้กันระบบผู้เล่นสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับตัวละครในทีมผ่านการสนทนา มอบของขวัญ และทำภารกิจเนื้อเรื่องเฉพาะ ซึ่งจะส่งผลต่อระดับค่าความสัมพันธ์ ทำให้ความสามารถแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนอกจากตัวเกมที่เตรียมวางจำหน่ายในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC ทาง บันไดนัมโค ยังได้ปล่อยคลิปเพลงเปิด Dream In Drive ขับร้องโดยวงร็อค THE ORAL CIGARETTES โดยตัวอนิเมะผลิตโดยสตูดิโอ ซันไรส์ เตรียมออกฉายช่วงฤดูร้อนปี 2021 นี้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "Scarlet Nexus" และสั่งซื้อเกมล่วงหน้าได้ที่ https://bandainamcoent.asia/game/scarlet-nexus/