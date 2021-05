มาแล้ว! Ragnarok X: Next Generation พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ 18 มิ.ย.นี้

ในช่วงทดสอบเกมที่ผ่านมา มีผู้เล่นมากกว่า 50,000 คนที่ร่วมสร้างตัวละครเพื่อออกเดินทางไปในดินแดน Midgard ในตำนาน ซึ่งหลายคนให้ความเห็นตรงกันว่าพวกเขาประทับใจกับข้อปรับปรุงและนวัตกรรมต่าง ๆ ในเกม Ragnarok X: Next Generation อย่างมาก โดยสายอาชีพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงทดสอบคือ Archer (นักธนู) ตามด้วย Mage (นักเวทย์) และ Swordsman (นักดาบ) ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เล่นหลายคนรู้สึกพึงพอใจกับการแปลภาษาในเกม ตั้งแต่ในส่วนของเนื้อเรื่อง เสียงพากย์ ไปจนถึงคำแนะนำช่วยเล่นสำหรับมือใหม่ และระบบการแปลภาษาแชตในเกมแบบ Real-Time ก็เป็นระบบที่หลายคนได้ใช้ประโยชน์มากกว่าที่คิดองค์ประกอบที่ผู้ร่วมทดสอบรู้สึกประทับใจมากที่สุดคือประสบการณ์การสำรวจโลก 3D แบบ Open World อันสวยงามของเกม Ragnarok X: Next Generation ไม่ว่าจะเพื่อการผ่านเควสเนื้อเรื่อง การเก็บเลเวล การเล่นกับเพื่อนเฉย ๆ หรือจะร่วมมือกับเหล่านักผจญภัยคนอื่นเพื่อต่อกรกับเหล่าบอสในฉากเนื้อเรื่องอันเข้มข้น ก็สามารถตื่นตากับโลกสีสันสดใสที่มีความหลากหลายของเกม ผู้เล่นจะสามารถใช้สกิลพิเศษของแต่ละสายอาชีพที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีในการท้าทายบอสต่าง ๆ แย่งชิงตำแหน่ง MVP และหอคอย 100 ชั้น Endless Tower ก็จะกลับมาอีกครั้ง พร้อมกับระบบการเล่นแบบแผนที่สุ่ม (Rogue-Like) ที่เพิ่มเข้ามา เพื่อให้แน่ใจว่าการเดินทางสู่หอคอยของผู้เล่นจะไม่เหมือนเดิมซักครั้ง นอกจากนี้ยังมีเควสเนื้อเรื่องเสริมที่จะพาผู้เล่นไปรู้จักกับเรื่องราวของ NPC เด่น ๆ ให้ติดตามสำหรับสายเนื้อเรื่อง หรือถ้าอยากวัดฝีมือกับผู้เล่นด้วยกัน ก็สามารถเข้าร่วมสงครามกิลด์ได้ และยังมีระบบการเล่นที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายที่จะตามมาหลังจากที่เกมเปิดให้บริการหากอยากพักจากการต่อสู้ก็ยังมีระบบไลฟ์ (Life) ที่เป็นเสมือนโหมดแคชชวลให้ผู้เล่นได้ผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการตกปลา ขุดแร่ เก็บเกี่ยว ไปจนถึงการหลอมแร่ ปรุงอาหาร หรือประดิษฐ์สิ่งของ ซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้ผู้เล่นสามารถใช้เวลาของตัวเองในดินแดน Midgard ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดการตัดสินใจถอดระบบร้านค้าเติมเงินในเกม (Cash Shop) เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ทดสอบหลายคนพอใจมาก โดยในเกมจะใช้ค่าเงิน 3 ชนิด ได้แก่ Zeny, Diamond และ Crystal และเลือกใช้ระบบตลาดกลาง พร้อมทั้งระบบประมูล เพื่อสร้างระบบการค้าขายที่เท่าเทียมและมีเสถียรภาพสำหรับผู้เล่น และผู้เล่นยังสามารถตั้งแผงร้านค้าเพื่อซื้อขายของกับผู้เล่นอื่นได้ตลอดเวลาระบบตู้เสื้อผ้าในเกมก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างที่ผู้เล่นชื่นชอบ ภายในเกมจะมีคอสตูมน่ารักมากมายให้เลือกใช้ เพื่อให้ผู้เล่นสามารถปรับแต่งตัวละครให้ตรงใจได้ แถมบางชิ้นยังสามารถเพิ่มค่าสถานะที่จำเป็นอย่าง STR และ HP ได้อีกด้วย และยิ่งไปกว่านั้น ผู้เล่นยังมีสัตว์ขี่คู่ใจให้เลือกใช้มากมายเพื่อแสดงความเป็นตัวเอง แถมบางอาชีพจะมีสัตว์ขี่เฉพาะของตัวเองอีกด้วยRagnarok X: Next Generation จะเปิดบริการในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับของรางวัลพิเศษได้ที่ App Store Google Play Store และเว็บไซต์ www.ragnarokx.com ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทางแฟนเพจ Ragnarok X: Next Generation