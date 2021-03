"Dance Now 2" พร้อมเปิดฟลอร์แดนซ์สนั่นบนมือถือแล้ววันนี้!

"Dance Now 2" ภาคต่อของเกมเต้นบนมือถือที่ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นนักเต้นแห่งโรงเรียนไอดอล เข้าร่วมการแข่งขันโชว์สเต็ปเพื่อขึ้นเป็นสุดยอดนักเต้นอันดับหนึ่ง โดยตัวเกมมาพร้อมโหมดการเต้นสามรูปแบบ ได้แก่เป็นการเต้นแบบกดปุ่มทิศทางให้ทันตามจังหวะ โดยจะสุ่มปุ่มทิศทาง ขึ้น, ซ้าย และลงให้กด จากนั้นก็กดที่ปุ่ม Beat ตอนที่ปุ่มวงกลมอยู่ตรงขีดสีขาวเพื่อสะสมคะแนนเป็นการเต้นแบบกดปุ่มตามจังหวะ เมื่อปุ่มวงกลมหล่นมาอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของช่อง ให้กดตามจังหวะเพื่อเก็บคะแนน มีให้เลือกทั้งแบบ 4 ปุ่มและ 6 ปุ่มเพิ่มความท้าทายจะมีปุ่มรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นมาบนหน้าจอ ผู้เล่นจะต้องกดให้ทันตามจังหวะ ซึ่งมีทั้งแบบกดค้างและแบบลากตามจุดที่กำหนดนอกจากโหมดการเล่นสามรูปแบบข้างต้น ภายในเกมยังมีโหมดเนื้อเรื่องให้ผู้เล่นได้ท้าดวลกับเหล่า NPC เพื่อเลื่อนคลาส รวมถึงระบบอัพเกรดต่าง ๆ ทั้งชุดแฟชั่น สัตว์เลี้ยง และการ์ดสะสมที่จะช่วยเพิ่มค่าสถานะต่าง ๆ ให้กับไอดอล สำหรับสายคอมมูนิตี้ก็สามารถสร้างห้องสำหรับแชทโดยเฉพาะเพื่อพูดคุยหาเพื่อนใหม่ หรือจะสานสัมพันธ์จนได้แต่งงาน พร้อมมีบ้านเป็นของตัวเองก็ทำได้เช่นกัน"Dance Now 2" เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ ทั้งในระบบ iOS และ Android ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://dn2.in.th/ และแฟนเพจ Dance Now 2