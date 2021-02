หลุดภาพเกม "Rainbow Six Parasite" คาดใช้แทนชื่อ Quarantine

ผู้ที่ค้นพบข้อมูลนี้คือ เว็บไซต์ MP1ST ระบุว่ามาจากระบบภายในของร้าน PlayStation Network เอง มีทั้งภาพหน้าปก ภาพตอนเปิดเกม ไอคอนเซฟ แสดงชื่อเกมพร้อมตัวละครบนพื้นหลังสีเหลืองคล้ายกันเดิมที ค่ายยูบิซอฟต์ก็เคยเปิดตัวเกมชื่อว่า Rainbow Six Quarantine ตั้งแต่ปี 2019 จนล่าสุดซีอีโอของค่ายก็บอกว่าพวกเขากำลัง พิจารณาจะเปลี่ยนชื่อ คาดว่าเป็นเพราะ Quarantine หมายถึงการกักกันโรค ฟังดูไม่เหมาะกับสถานการณ์ไวรัสในปัจจุบันรูปแบบของเกมจะเป็นแนว FPS เดินยิงให้จับทีมเล่นสามคนร่วมมือกัน เล่าเรื่องราวในโลกอนาคตของจักรวาล Rainbow Six เมื่อมีปรสิตต่างดาวกลายพันธุ์ออกอาละวาด สามารถแฝงตัวได้ทั้งในร่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมรอบข้างอย่างไรก็ตาม ทางค่ายก็ยังไม่ยืนยันหรือปฏิเสธว่าเป็นเกมเดียวกัน โดยกำหนดการวางจำหน่ายล่าสุดของ Rainbow Six Quarantine คือช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณหน้า ระหว่างเดือนเมษายนถึงตุลาคม 2021 ลงทั้งคอนโซล PS4 Xbox One และ PC