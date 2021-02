"Ragnarok X: Next Generation" เตรียมเปิดทดสอบเบต้าเวอร์ชัน 3 มี.ค.นี้

"Ragnarok X: Next Generation" เป็นการกลับมาพร้อมด้วยเนื้อหาและรูปแบบการเล่นแบบคลาสสิก โดยเนื้อเรื่องจะให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นนักผจญภัยผู้สืบทอดสายเลือดแห่ง Odin ซึ่งต้องออกตามหาชิ้นส่วนแห่ง Ymir’s เพื่อชำระล้างพลังความมืดแห่งปีศาจให้หมดไป ซึ่งตัวเกมเวอร์ชันใหม่ได้รับการอัปเกรดทั้งภาพและเสียงด้วยเอนจิน Unity 3D พร้อมระบบต่อสู้ที่ให้อิสระในการควบคุมแตกต่างจากเกม MMORPG ทั่วไปสำหรับ "Ragnarok X: Next Generation" เป็นเกมที่ได้ลิขสิทธิ์แท้ของบริษัท Gravity จากประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นการนำเนื้อหาและรูปแบบการเล่นที่เป็น Ragnarok Online แบบฉบับออริจินัลกลับมา พร้อมกับการอัปเกรดสิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้เล่นทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ของ Ragnarok ในรูปแบบ Next Generationโดยในเกม "Ragnarok X: Next Generation" สาวกเกม Ragnarok จะได้พบกับเมืองต่าง ๆ และมอนสเตอร์ที่คุ้นหน้ากันเป็นอย่างดี พร้อมการกลับมาของ 6 ตัวละครคลาสดั้งเดิมทั้ง Swordmans, Acolyte, Magician, Thief, Archer และ Merchant ซึ่งแต่ะละคลาสจะมีสองสายให้ผู้เล่นได้เลือก โดยแต่ละสายจะมีสามระดับให้อัปเกรด ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นไม่เพียงจะสร้างเซ็ตสกิลที่หลากหลายเพื่อลงเล่นในเกมเท่านั้น แต่ยังสามารถเลือกใช้อุปกรณ์และสกิลเฉพาะของแต่ละคลาสเพื่อได้รับประสบการณ์ความสนุกที่แตกต่างอีกด้วย"Ragnarok X: Next Generation" เตรียมเปิดทดสอบเบต้าเวอร์ชันในวันที่ 3 มีนาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Ragnarok X: Next Generation