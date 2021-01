ญี่ปุ่นโหวตเลือก "วันพีซ" สุดยอดมังงะเหนือ "ดาบพิฆาตอสูร"

การจัดอันดับครั้งนี้มาจากรายการ Sousenkyo Series ที่จะจัดหาหัวข้อต่างๆ มาให้ชาวญี่ปุ่นโหวตลงคะแนนแล้วนำมาประกาศผลออกโทรทัศน์ โดยก่อนหน้านี้ก็เคย ทำเรื่องเพลงประกอบอนิเมะ เป็นประเด็นใหญ่อันหนึ่งเมื่อเดือนกันยายน 2020สำหรับหัวข้อ "หนังสือมังงะ" ในครั้งนี้ก็มียอดคนเข้าร่วมโหวตประมาณ 1.5 แสนราย และได้จัดประกาศผลเป็นรายการพิเศษช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารับปีใหม่ 2021 โดยมีทั้งหมดถึง 100 อันดับมังงะที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือผลงานของ "เออิจิโระ โอดะ" เริ่มตีพิมพ์ในนิตยสารจัมป์มาตั้งแต่ปี 1997 และยังไม่จบ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มลูฟีผู้ออกผจญภัยพร้อมกับพรรคพวกเพื่อเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดความสำเร็จของเรื่องวันพีซก็มีทั้งจำนวนตอนที่เพิ่งผ่านหลัก 1,000 ตอน ยอดขายหนังสือรวมเล่มกว่า 470 ล้านชุดนับถึงฉบับที่ 96 ส่วนสื่ออื่นๆ ก็การดัดแปลงเป็นอนิเมะ วีดีโอเกมนับไม่ถ้วน และกำลังอยู่ระหว่างการสร้างเวอร์ชันคนแสดงจริงฮอลลีวูดด้วยอันดับสองรองลงมาคือผลงานมาแรงปีนี้จากนิตยสารจัมป์เช่นกัน เขียนโดย "โคโยะฮารุ โกโตะเกะ" เพิ่งอวสานวางจำหน่ายหนังสือรวมเล่มฉบับสุดท้ายช่วงต้นเดือนธันวาคม 2020 ที่ผ่านมา ขณะที่โครงการสื่อรูปแบบอื่นยังกระแสแรงต่อเนื่องอยู่ที่ตามมาอันดับสามคือมังงะคลาสสิกแนวบาสเกตบอลของจัมป์เช่นกัน ต่อด้วยอันดับสี่จากนิตยสารซันเดย์ที่ยังไม่จบ และอันดับห้าก็เป็นงานระดับคลาสสิกอีกเรื่อง1. One Piece - 33600 คะแนน2. Kimetsu no Yaiba - 29100 คะแนน3. Slam Dunk - 26700 คะแนน4. Detective Conan - 25400 คะแนน5. Dragon Ball - 22400 คะแนน6. Attack on Titan - 21900 คะแนน7. Naruto - 19800 คะแนน8. Haikyu!! - 18700 คะแนน9. Fullmetal Alchemist - 18500 คะแนน10. JoJo's Bizarre Adventure - 17100 คะแนน