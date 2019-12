เกมหุ่นยนต์ "Zone of the Enders 2" จากผู้สร้างเมตัลเกียร์ลง PS4-พีซีก.ย.นี้

เกมดังกล่าวเป็นผลงานเก่าของ "ฮิเดโอะ โคจิมะ" ผู้สร้างซีรีส์เมตัลเกียร์ มีต้นฉบับแรกสุดมาจากยุคเครื่องเพลย์สเตชัน 2 วางจำหน่ายในปี 2003 แถมยังเคยทำฉบับปรับปรุง HD มาก่อนแล้วรอบหนึ่งบนเพลย์สเตชัน 3 และเอ็กส์บ็อกส์ 360เรื่องราวของเกมจะเป็นแนวไซไฟสงครามอวกาศยุคอนาคต ให้ผู้เล่นควบคุมหุ่นยนต์ "เจฮูตี้" ทำภารกิจกำจัดศัตรูคุ้มกันเป้าหมาย ชูจุดเด่นที่ระบบเคลื่อนที่แบบสามมิติ มีทั้งการต่อสู้แบบระยะประชิดและล็อกเป้ายิงไกล พร้อมอาวุธพิเศษมากมายให้เลือกใช้เกมฉบับรีมาสเตอร์ครั้งนี้จะมีค่ายไซเกมส์มาเป็นผู้ร่วมพัฒนา รองรับความละเอียดภาพถึงระดับ 4K สามารถใช้กับแว่น VR ได้ตลอดเกมทั้งบนเพลย์สเตชัน 4 และพีซี ปรับปรุงกราฟิกและเสียงใหม่ เพิ่มโหมดการควบคุมแบบโปร แถมยังมีระดับความยาก Very Easy ให้สำหรับมือใหม่ด้วยตัวเกมฉบับภาษาอังกฤษจะใช้ชื่อเต็มว่า "ZONE OF THE ENDERS: The 2nd Runner MARS" กำหนดออกวันที่ 4 กันยายนนี้โดยอาจจะช้าเร็วต่างกันเล็กน้อยตามโซนประเทศ