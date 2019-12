โชว์ระบบ "Fighting EX Layer" สังเวียนของเหล่านักสู้สตรีทฯที่ถูกลืม

Fighting EX Layer

Allen Snider

Blair Dame

Darun Mister

Doctrine Dark

Garuda

Jack (หรือในชื่อเดิม Cracker Jack)

Kairi

Shadowgeist

Shirase (หรือที่รู้จักกันในนาม Hokuto)

Skullomania

playstationlifestyle

gematsu

จากมุกตลกขำขันอำกันเล่นในวันเมษาหน้าโง่เมื่อปีก่อน มาจนถึงวันนี้โปรเจกต์เกมต่อสู้น้องใหม่ของค่าย Arika (ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังแฟรนไชส์ Street Fighter EX) ที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องจริง ล่าสุดก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างเกมเพลย์โชว์ระบบการเล่นต่างๆ ออกมาให้เหล่าสาวกผู้ศรัทธาในแนวไฟท์ติ้ง 3D ได้รับชมกันแบบเต็มอิ่มจุใจตามคลิปที่ปรากฏ จะเห็นได้ว่าระบบการเล่นของ Fighting EX Layer นั้น ยังคงดำเนินรอยตามคอนเซปต์เดิมของเกมรุ่นพี่ต้นแบบอย่าง Street Fighter EX และ Fighting Layer ในเวอร์ชันตู้อาร์เขต ซึ่งเป็นเกมต่อสู้ที่เน้นฉากหลังสภาพแวดล้อม และตัวละครแบบสามมิติ โดยในภาคใหม่นี้จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอนจิ้นล่าสุด Unreal Engine 4 ในการแสดงผลภาพกราฟิก พร้อมกับนำเสนอลูกเล่นใหม่อย่างระบบไพ่การ์ดด้านล่างจอ ที่สามารถใช้พลิกสถานการณ์ทางด้านนักสู้ทั้ง 12 ตัวละครภายในเกม ส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครออริจินอล ที่เคยปรากฏโชว์ตัวในซีรีส์ Street Fighter EX แทบทั้งสิ้น โดยที่ได้รับการยืนยันมาแล้ว มีอยู่ด้วยกันจำนวน 10 ตัวละคร ตามลิสต์รายชื่อที่แสดงอยู่ด้านล่าง ในขณะเดียวกันอีก 2 ตัวละครที่เหลือ ปัจจุบันยังคงเป็นปริศนาที่รอประกาศเปิดตัวในภายหลังมีกำหนดวางจำหน่ายบนเครื่องเพลย์สเตชัน 4 ในรูปแบบดิจิตอลดาวน์โหลดผ่านช่องทาง เพลย์สเตชัน สโตร์ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ โดยจะมีให้เลือก 2 เวอร์ชัน ได้แก่ เวอร์ชันปกติ นักสู้ 12 ตัวละคร พร้อม 15 Gougi Decks สนนราคา 59.99 เหรียญ (ประมาณ 1,920 บาท) และเวอร์ชันมี 12 ตัวละครเช่นกัน แต่ได้แค่ 5 Gougi Decks สนนราคา 39.99 เหรียญ (ประมาณ 1,280 บาท)สำหรับประวัติของสตูดิโอ Arika พวกเขาเป็นทีมพัฒนาสัญชาติญี่ปุ่น ผู้คิดค้นนำเสนอรูปแบบการต่อสู้ 3D เข้ามาสู่แฟรนไชส์ สตรีทไฟท์เตอร์ เป็นครั้งแรกในภาค Street Fighter EX ซึ่งภายหลังจากการทนฝืนสานต่อขัดใจแฟนเรื่อยมา จนกระทั่งถึงภาค Street Fighter EX3 บนเครื่อง PS2 ทางบริษัท Capcom ก็ได้ตัดสินใจสั่งระงับโครงการ รวมถึงปฏิเสธไอเดียทุกอย่างของ Arika ในท้ายที่สุด และคงเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ก่อเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมา