ข่าวปลอม! ยาสีฟัน ok clear ช่วยรักษาฟันผุ ฟันโยก เห็นผลใน 2 นาที

วันนี้ (27 ส.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่มีการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับเรื่องยาสีฟัน ok clear ด้วยข้อความปวดฟัน ฟันโยก ฟันคลอน ฟันผุ ไม่ต้องถอน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่มีการบอกต่อในเรื่องของสุขภาพโดยระบุว่ายาสีฟัน ok clear ช่วยรักษาฟันผุ ฟันโยก เห็นผลใน 2 นาที ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจดแจ้งเป็นเครื่องสำอาง ชื่อการค้า โอเค เคลียร์ (OK CLEAR) ชื่อเครื่องสำอาง ลิควิด ทูธเพสท์ (LIQUID TOOTHPASTE ) เลขที่ใบรับจดแจ้ง 40-1-6300038347 ประเภทยาสีฟันที่ไม่ได้ผสมสารฟลูออไรด์ เป็นรูปแบบของเหลว ซึ่งยาสีฟันจัดเป็นเครื่องสำอางที่ใช้เพื่อทำความสะอาดฟันและช่องปากในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ การอวดอ้างว่าสามารถรักษาฟันผุ และฟันโยก ฟันคลอน โดยไม่ต้องหาหมอ เพียง 2 นาที หายแน่นอน จึงเป็นข้อความที่เป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริงและทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอางดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข https://www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D2.aspx หรือโทร. 02-590-7000 ได้ในเวลาราชการบทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นยาสีฟันที่ไม่ได้ผสมสารฟลูออไรด์ มีการโอ้อวดสรรพคุณที่เกินจริงและทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอางหน่วยงานที่ตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข