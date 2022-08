ข่าวบิดเบือน! การทำ IF ช่วยแก้ปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ

วันนี้ (20 ส.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการแชร์วิดีโอในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการทำ IF ช่วยแก้ปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือนจากกรณีที่มีการส่งต่อคลิปด้านสุขภาพโดยระบุว่าการทำ IF ช่วยแก้ปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าการขาดประจำเดือนเกิดจากหลายสาเหตุ กรณีอยู่ในวัยเจริญพันธุ์และมีเพศสัมพันธ์ควรพิจารณาตรวจการตั้งครรภ์ ถ้าไม่ได้มีการตั้งครรภ์ การขาดประจำเดือนอาจเกิดจากภาวะไข่ไม่ตก ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น มีการทำงานและการสร้างฮอร์โมนของต่อมใต้สมองผิดปกติ, ฮอร์โมนไทรอยด์ผิดปกติ, ฮอร์โมนเพศผิดปกติ, ความเครียด, การออกกำลังกายหนัก, การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวที่ผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเร็วหรือการลดน้ำหนักลงอย่างรวดเร็ว, ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเกิดได้จากอีกหลายสาเหตุ เช่น รังไข่เสื่อมหรือหยุดการทำงานก่อนวัย, การมีพังผืดในโพรงมดลูกจากข้อมูลในคลิปวิดีโอข้างต้น มีการกล่าวถึงการทำ intermittent fasting (IF) เพื่อการลดน้ำหนัก ถ้าสาเหตุของการขาดประจำเดือนเกิดจากภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังที่มีสาเหตุหลักมาจากภาวะน้ำหนักเกินร่วมกับมวลไขมันในร่างกายสูง เมื่อลดน้ำหนักได้ตามเป้าหมายอาจทำให้ไข่กลับมาตกและประจำเดือนมาเป็นปกติได้จริง แต่ถ้ามีสาเหตุอื่นร่วมอาจจะไม่สามารถทำให้ประจำเดือนกลับมาเป็นปกติได้ ดังนั้นในสตรีที่มีภาวะขาดประจำเดือน หรือประจำเดือนมาผิดปกติ แนะนำให้พบแพทย์เพื่อซักประวัติโดยละเอียด ตรวจร่างกาย และพิจารณาตรวจภายใน เจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และอัลตราซาวด์เพื่อประเมินมดลูกรังไข่ตามข้อบ่งชี้เพื่อหาสาเหตุและทำการรักษาที่เหมาะสมต่อไปดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dms.go.th หรือโทร 02 5906000บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เมื่อลดน้ำหนักได้ตามเป้าหมายอาจทำให้ไข่กลับมาตกและประจำเดือนมาเป็นปกติได้จริง แต่ถ้ามีสาเหตุอื่นร่วมอาจจะไม่สามารถทำให้ประจำเดือนกลับมาเป็นปกติได้หน่วยงานที่ตรวจสอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข