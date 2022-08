ข่าวปลอม! รับวัคซีนเข็ม 4 แบบแปะฉีดตัวเองที่บ้าน จะกลายเป็นคนติดยา

วันนี้ (16 ส.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการบอกต่อข้อมูลเรื่องรับวัคซีนเข็ม 4 แบบแปะฉีดตัวเองที่บ้าน จะกลายเป็นคนติดยา ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่มีผู้โพสต์ระบุว่าช่วยกันเตือนพี่น้องเรา อย่ารับวัคซีนเข็ม 4 แบบแปะฉีดตัวเองที่บ้าน เพราะพวกเขาจะกลายเป็นคนติดยา ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่ามีการพัฒนาวิจัยวัคซีนที่มีลักษณะเป็นแผ่นแปะโดยประกอบด้วยเข็มขนาดเล็กจิ๋ว (micro-needles) จำนวนมาก ซึ่งสามารถแปะลงบนผิวหนังได้โดยตรง ทำให้ใช้วัคซีนปริมาณน้อย มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดอาการเจ็บปวดได้จริงตามที่มีรายงานข่าวตั้งแต่กลางปี 2564 ว่า นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันได้รายงานผลการทดลองในหนู โดยใช้แผ่นแปะดังกล่าวสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันมากกว่าวัคซีนที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อแขนถึง 10 เท่า และให้ภูมิคุ้มกันมากกว่าวัคซีนที่ฉีดเข้าใต้ผิวหนังถึง 50 เท่า ซึ่งผลการทดลองดังกล่าวตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ทีมวิจัยที่ทำการทดลองนี้ นำโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) และมหาวิทยาลัยแห่งนอร์ทแคโรไลนา (University of North Carolina – UNC) ที่เมือง Chapel Hillนอกจากนี้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งควีนส์แลนด์ (University of Queensland) ประเทศออสเตรเลียได้รายงานผลการพัฒนาวัคซีนแบบแผ่นแปะที่ให้ประสิทธิผลในหนูทดลองที่ดีมากเช่นกัน ถึงแม้ว่าข้อดีของวัคซีนแบบแปะคือ สามารถทำที่บ้านเองได้และยังไม่เกิดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ แต่กฎหมายในประเทศไทยยังไม่สามารถให้ประชาชนซื้อวัคซีนมาฉีดเอง และยังไม่มีผลิตภัณฑ์วัคซีนแผ่นแปะใดได้รับอนุมัติให้ใช้ในประเทศดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www3.dmsc.moph.go.th หรือโทร. 02 9510000บทสรุปของเรื่องนี้คือ : วัคซีนที่มีลักษณะเป็นแผ่นแปะ ให้ประสิทธิผลในหนูทดลอง มีข้อดีแต่กฎหมายในประเทศไทยยังไม่สามารถให้ประชาชนซื้อวัคซีนมาฉีดเอง และยังไม่มีผลิตภัณฑ์วัคซีนแผ่นแปะใดได้รับอนุมัติให้ใช้ในประเทศหน่วยงานที่ตรวจสอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข