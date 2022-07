ข่าวจริง! บริจาคขวด PET ที่สำนักงานเขต กทม. ทั้ง 50 เขต เพื่อรีไซเคิลทำชุดเรืองแสงให้พนักงานกวาดถนนกทม.

วันนี้ (22 ก.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อมูลข่าวสารในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องบริจาคขวด PET ที่สำนักงานเขต กทม. ทั้ง 50 เขต เพื่อรีไซเคิลทำชุดเรืองแสงให้พนักงานกวาดถนนกทม. ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริงโครงการมือวิเศษกรุงเทพ “แยกเพื่อให้…พี่ไม้กวาด” ตั้งจุดรับบริจาคขวดพลาสติก PET ใส ทั่วกทม. ที่สำนักงานเขต กรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขตแล้ว เพื่อรีไซเคิลนำขวดไปรีไซเคิลทำชุดเรืองแสงให้พนักงานกวาดถนนกทม. นอกจากนี้ยังเปิดรับขวดขุ่น และพลาสติกยืดด้วยกิจกรรมนี้จัดทำโดยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. และเครือข่ายสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand, สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI), กลุ่ม PPP plastics, โครงการวน, TIMPSE, You เทิร์น by PTTGC และ Z-Safe ให้ขยะพลาสติกถูกนำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์มากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับพนักงานกวาดถนน เพราะชุดเรืองแสงสามารถเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้นำร่องทำชุดจากขวด PET 100 ชุด และได้ส่งมอบให้กับผู้ว่ากทม. แล้ว โดยเป้าหมายทั้งหมด ทางโครงการต้องการ 10,000 ชุด เพื่อมอบให้กับพนักงานครบทั้งกทม.ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.prbangkok.com/th หรือโทร 0-2221-2141-69หน่วยงานที่ตรวจสอบ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร