ข่าวปลอม! กทม. จัดเทศกาลกรุงเทพฯ กลางแปลง ราคาจัดจ้างจอละ 8 ล้านบาท

วันนี้ (11 ก.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อมูลกล่าวถึงประเด็นเรื่องกทม. จัดเทศกาลกรุงเทพฯ กลางแปลง ราคาจัดจ้างจอละ 8 ล้านบาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความโดยระบุว่ากทม. จัดเทศกาลกรุงเทพฯ กลางแปลง ราคาจัดจ้างจอละ 8 ล้านบาท ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า กทม. ยืนยันว่าไม่ได้จ้างจอละ 8 ล้านบาท ตามที่มีการเผยแพร่ในโซเชี่ยล และไม่ได้ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรม “กรุงเทพ กลางแปลง” กทม. ทำหน้าที่เพียงประสานงานหลัก และอำนวยความสะดวกและอนุเคราะห์ด้านสถานที่ส่วนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม โดย กทม.ได้รับการสนับสนุนการภาคีเครือข่ายทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย* กรุงเทพมหานคร* สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย* หอภาพยนตร์ Thai Film Archive* สมาคมหนังกลางแปลง* Better Bangkok (ชมรมกรุงเทพฯ น่าอยู่กว่าเดิม)* Plan B* Yindeeclub* Play United* ทรู ดิจิทัล พาร์ค (TDPK)* PMCU สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* การรถไฟแห่งประเทศไทย* สมาพันธ์ สมาคม ภาพยนตร์แห่งชาติ* Lightsource* HAL* OFTR , Fics* เนรมิตรหนังฟิล์ม* บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)* HOTTA Cool ฮอทต้า คูล* Radars Point* Zurich Bread Factory & Café* โก๋แก่* ไทยคม* Sappe Beauti Drink* กัน จอมพลัง และครอบครัวพรรคพวกกัน* หมอแล็บแพนด้า* YAY Energy Drink* กลุ่ม Beyond x* นาย เอกชัย ไชยนุวัติ* ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอยบุ๊ค* เบอร์แทรม เซียงเพียว* Market Man* 3บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด* MONO MAX* Documentary Club* บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด* บริษัท พร้อมมิตร โปรดักชั่น จำกัด* บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด* บริษัท แอบโซลูท เอ็นที จำกัด* บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด* G Village Bangkok* บริษัท เวรี่ แซด พิคเจอร์ส จำกัด* สวนครูองุ่น* ร้านพิมพ์ลาย* Master Picture* 101* Connext Klongtoey* Eyedropper Fill* Jogja Film Festival* M-Thirty NINE Studio* Movie copyrightดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prbangkok.com หรือโทร 0-2221-2141-69บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กทม. ยืนยันว่าไม่ได้จ้างจอละ 8 ล้านบาท ตามที่มีการเผยแพร่ในโซเชี่ยล และไม่ได้ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรม “กรุงเทพ กลางแปลง” แต่กทม. ทำหน้าที่เพียงประสานงานหลัก และอำนวยความสะดวกและอนุเคราะห์ด้านสถานที่หน่วยงานที่ตรวจสอบ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร