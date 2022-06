ข่าวปลอม! ผลิตภัณฑ์ ALL EZY Cannabis Seed Oil Refreshing Mouth Spray พ่นคอยับยั้งไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อโรคต่าง ๆ

วันนี้ (28 มิ.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ ALL EZY Cannabis Seed Oil Refreshing Mouth Spray พ่นคอยับยั้งไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อโรคต่าง ๆ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่มีการบอกต่อข้อมูลด้านสุขภาพโดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ ALL EZY Cannabis Seed Oil Refreshing Mouth Spray พ่นคอยับยั้งไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อโรคต่าง ๆ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า จากข้อความที่ปรากฏในโฆษณา เมื่อตรวจสอบในฐานข้อมูลด้านเครื่องสำอางพบว่า ผลิตภัณฑ์นี้จดแจ้งเป็นเครื่องสำอาง ชื่อการค้า ออล์ อีซี่ (ALL EZY) ชื่อเครื่องสำอาง เเคนนาบิส ซีด ออยล์ รีเฟรชชิ่ง เม้าท์ สเปรย์ (CANNABIS SEED OIL REFRESHING MOUTH SPRAY) เลขที่ใบรับจดแจ้ง 10-1-6400045374 ใช้ฉีดพ่นภายในช่องปากเพื่อระงับกลิ่นปาก ดังนั้นการกล่าวอ้างว่าใช้พ่นคอ ยับยั้งไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อโรคต่างๆ จึงเป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอางอย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ เพื่อหวังผลในการยับยั้งเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆ อาจเสียโอกาสในการรักษา ทำให้ผู้ป่วยมีอาการมากขึ้นจากการไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ดังนั้นควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และรับการรักษาที่ถูกต้องดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข https://www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D2.aspx หรือโทร. 02-590-7000 ได้ในเวลาราชการบทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจดแจ้งว่าใช้ฉีดพ่นภายในช่องปากเพื่อระงับกลิ่นปาก ดังนั้นการกล่าวอ้างว่าใช้พ่นคอ ยับยั้งไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อโรคต่างๆ จึงเป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริงหน่วยงานที่ตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข