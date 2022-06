ข่าวปลอม! ไทยส่งชิ้นส่วนรถถังจำนวนมากไปให้ยูเครนที่กำลังขาดแคลนอะไหล่

วันนี้ (23 มิ.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการบอกต่อข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องไทยส่งชิ้นส่วนรถถังจำนวนมากไปให้ยูเครนที่กำลังขาดแคลนอะไหล่ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกองทัพบก กระทรวงกลาโหม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่มีข้อความระบุว่า ไทยส่งชิ้นส่วนรถถังจำนวนมากไปให้ยูเครนที่กำลังขาดแคลนอะไหล่ ทางกองทัพบก กระทรวงกลาโหม ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า กองทัพบกไม่มีการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอะไหล่ไปยังยูเครน หลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ในเว็บไซต์ armyrecognition พาดหัว “Thai Army could supply Ukrainian army with its spare parts and components” โดยทางกองทัพบกขอยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข่าวปลอมดังกล่าวแล้วดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกองทัพบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rta.mi.th หรือโทร 0-2241-0404 , facebook : ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center twitter: armypr_news และแอปพลิเคชัน S.M.A.R.T. SOLDIERSบทสรุปของเรื่องนี้คือ : กองทัพบกไม่มีการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอะไหล่ไปยังยูเครนหน่วยงานที่ตรวจสอบ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม