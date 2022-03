ข่าวจริง! กฟผ. เปิดลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี 20,000 สิทธิ์ เริ่มเดือน เม.ย. 65

วันนี้ (24 มี.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องกฟผ. เปิดลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี 20,000 สิทธิ์ เริ่มเดือน เม.ย. 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานโลกยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม กฟผ. จึงได้จัดแคมเปญ “Save Energy for ALL ร่วมใจประหยัดพลังงาน ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน” โดยเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประชาชนจะสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 1.3 ล้านหน่วยต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 804 ตันต่อปี โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ1. ล้างแอร์ช่วยชาติ (Clean your air, Clean your life) ซึ่งกฟผ. ได้ร่วมกับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยให้บริการล้างแอร์แก่ประชาชนทั่วประเทศฟรีจำนวน 10,000 สิทธิ์ จำกัดครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ต่อการล้างแอร์ฟรี 1 เครื่อง โดยต้องเป็นแอร์แบบติดผนังขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทาง www.egat.co.th ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นต้นไป และการล้างแอร์ทุก 6 เดือน สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 10%2. ส่งเสริมการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง โดยกฟผ. ได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าและผู้ค้าปลีก มอบส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 มูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 10,000 สิทธิ์ เพียงแสดงบัตรประชาชน ณ จุดขายในร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม และแสดงหลักฐานการเพิ่มเพื่อนใน LINE@EGAT หรือ Facebook : กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต กระทรวงพลังงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.egat.co.th/home/ หรือโทร 0 2436 1416หน่วยงานที่ตรวจสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กระทรวงพลังงาน