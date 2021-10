ข่าวปลอม! ผลิตภัณฑ์กระชายขาว ตรา BioProud กินแล้วเชื้อโควิด-19 ไม่ลงปอด

วันนี้ (13 ต.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเรื่อง ผลิตภัณฑ์ BioProud กินแล้วเชื้อโควิด-19 ไม่ลงปอด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จกรณีผลิตภัณฑ์กระชายขาว ตรา BioProud ที่ใช้ข้อความในการโฆษณาว่าหากกินแล้ว เชื้อโควิด-19 ไม่ลงปอดนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในชื่อ กระชายขาว พลัส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากกระชายขาว ผสมสารสกัดจากพลูคาว สารสกัดจากเอลเดอร์เบอร์รี่ วิตามินซีและดี) (ตรา ไบโอพราวด์)/Krachai Khao Plus (Finger Root Extract Plus Houttuynia Cordata Extract Elderberry Extract Vitamin C and D Dietary Supplement Product) (BioProud Brand) ซึ่งในการยื่นขออนุญาต ไม่มีการประเมินประสิทธิผลในการป้องกัน และยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ลงสู่ปอด ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด อีกทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค ซึ่งหากผู้ป่วยหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน เพื่อหวังผลในการยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ลงสู่ปอด อาจเสียเงินเปล่า เสียโอกาสในการรักษา และเสียชีวิตได้ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือโทรสายด่วน อย. 1556บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในชื่อ กระชายขาว พลัส ซึ่งในการยื่นขออนุญาต ไม่มีการประเมินประสิทธิผลในการป้องกัน และยับยั้งเชื้อโควิด-19 ลงสู่ปอด ตามที่กล่าวอ้าง อีกทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคหน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข