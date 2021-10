ข่าวบิดเบือน! ธ.กรุงไทย เปิดลงทะเบียนให้บุคคลทั่วไปยืมเงิน ช่วยเหลือครอบครัวละ 10,000 บาท

วันนี้ (2 ต.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง ธนาคารกรุงไทยเปิดลงทะเบียนให้บุคคลทั่วไปยืมเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 10,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับธนาคารกรุงไทยพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือนกรณีการโพสต์ข้อมูลในเว็บไซต์และในกลุ่มเฟซบุ๊กระบุว่า ธนาคารกรุงไทยเปิดให้ลงทะเบียนกับบุคคลทั่วไป ยืมเงินครอบครัวละ 10,000 บาท ทางธนาคารกรุงไทยได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อมูลว่า การนำเสนอข้อมูลให้รายละเอียดไม่ครบถ้วนและคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดกลุ่มเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ดังกล่าวนำข้อมูลผลิตภัณฑ์มาจาก “สินเชื่อสิบหมื่น” ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับเจ้าของกิจการหรือร้านค้ารายย่อยที่มีรายรับผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ระยะเวลากู้สูงสุด 60 เดือน อัตราดอกเบี้ย 11%-20% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้โดยร้านค้าที่มีรายรับน้อยกว่า 30,000 บาท จะได้รับวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ และร้านค้าที่มีรายรับตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาทคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น∙ เป็นเจ้าของกิจการร้านค้า ที่ทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และเป็นลูกค้า ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของ ธนาคาร∙ ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT แอปฯ ถุงเงิน หรือ Krungthai Connext เท่านั้นอีกทั้ง การพาดหัวข่าวเชิญชวนว่าธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งในความเป็นจริงธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ และเรียนเชิญลูกค้าใช้บริการสินเชื่อสิบหมื่น ผ่าน Krungthai NEXT แอปฯ ถุงเงิน หรือ Krungthai Connext เท่านั้น ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้หากพบ เพจเฟซบุ๊กหรือเว็บไซต์ที่แอบอ้างเป็นธนาคาร หรือพบเหตุผิดปกติ สามารถแจ้งผ่าน Facebook Fanpage Krungthai Care และ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงบทสรุปของเรื่องนี้คือ : กลุ่มเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ดังกล่าวนำข้อมูลผลิตภัณฑ์มาจาก “สินเชื่อสิบหมื่น” ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับเจ้าของกิจการหรือร้านค้ารายย่อยที่มีรายรับผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน และต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT แอปฯ ถุงเงิน หรือ Krungthai Connext เท่านั้น ไม่มีการเปิดลงทะเบียนแต่อย่างใดหน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารกรุงไทย