ข่าวบิดเบือน! ธ.กรุงไทย ปล่อยสินเชื่อให้กู้ยืม 5,000 - 100,000 บาท ผ่อนเดือนละ 138 บาท

วันนี้ (25 ก.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เรื่อง ธ.กรุงไทย ปล่อยสินเชื่อให้กู้ยืม 5,000 – 100,000 บาท ผ่อนเดือนละ 138 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ ธนาคารกรุงไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือนกรณีการแชร์ข้อมูลสินเชื่อที่ระบุว่า ธนาคารกรุงไทยเปิดให้ลงทะเบียนกู้ยืมสินเชื่อ 5,000 – 100,000 บาท ผ่อนเพียงเดือนละ 138 บาทนั้น ทางธนาคารกรุงไทยได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า การนำเสนอข้อมูลให้รายละเอียดไม่ครบถ้วน การพาดหัวข่าวเชิญชวนว่าธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดการนำเสนอข้อมูลจากสื่อดังกล่าวเผยแพร่ นำมาจากผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อกรุงไทยใจดี” ซึ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแบบหมุนเวียน (Revolving Loan) สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนธนาคารกรุงไทยและได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext เท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดังนี้1. วงเงินกู้หมุนเวียนสำรองสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท2. อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 15%-24% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้3. ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน4. ในกรณีที่มีวงเงินหมุนเวียนแล้วไม่ใช้วงเงิน ยังไม่เสียดอกเบี้ย5. ฟรีค่าธรรมเนียมคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น• เป็นพนักงานประจำที่ได้รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของธนาคาร• ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT, แอปฯ ถุงเงิน หรือ Krungthai Connext เท่านั้นทั้งนี้ สินเชื่อกรุงไทยใจดีธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ และเรียนเชิญลูกค้าผ่าน Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext เท่านั้น โดยพาดหัวมีการอ้างอิงจำนวนเงินผ่อนชำระ โดยในรายละเอียดระบุอัตราดอกเบี้ยที่นำมาคำนวณอยู่ระหว่าง 15%-20% ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง ทั้งนี้ การคำนวณวงเงินสินเชื่อและอัตราผ่อนชำระ อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้หากพบ เพจเฟซบุ๊กหรือเว็บไซต์ที่แอบอ้างเป็นธนาคาร หรือพบเหตุผิดปกติ สามารถแจ้งผ่าน Facebook Fanpage Krungthai Care และ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงบทสรุปของเรื่องนี้คือ : สื่อดังกล่าวนำข้อมูลของสินเชื่อกรุงไทยใจดีมาเผยแพร่ ซึ่งระบุอัตราดอกเบี้ยไม่ตรงกับความจริง โดยอัตราดอกเบี้ยที่นำมาคำนวณอยู่ระหว่าง 15%-20% การคำนวณวงเงินสินเชื่อและอัตราผ่อนชำระ อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร อีกทั้งสินเชื่อกรุงไทยใจดีธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ และเรียนเชิญลูกค้าผ่าน Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext เท่านั้นหน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารกรุงไทย