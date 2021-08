ข่าวปลอม! รพ.ศิริราช รับ walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่ไม่สามารถหาจองได้

ในกรณีการส่งต่อข้อมูลโดยระบุว่า บอกต่อสำหรับใครที่อยากฉีดวัคซีนโควิด-19 แต่หาจองไม่ได้ ให้ walk in ไปที่รพ.ศิริราช ได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราช ยังไม่มีนโยบายให้ผู้ป่วย walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ ซึ่งโรงพยาบาลศิริราชจะพิจารณาเฉพาะผู้ป่วยที่มีนัดตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้นดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ หากต้องการรับรู้ข่าวสารเพิ่มเติม จากข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th หรือโทร. 02 4197646 ต่อ 50และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย รวมถึงข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเอง จากกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.moph.go.th หรือโทร. 1422บทสรุปของเรื่องนี้คือ : โรงพยาบาลศิริราช ยังไม่มีนโยบายให้ผู้ป่วย walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ ซึ่งโรงพยาบาลศิริราชจะพิจารณาเฉพาะผู้ป่วยที่มีนัดตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้น