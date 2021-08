ข่าวปลอม! ประชาชนอายุ 55 ปีขึ้นไป สามารถ walk in ขอฉีดวัคซีน AstraZeneca ที่ไอคอนสยาม

วันนี้ (23 ส.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ประชาชนอายุ 55 ปีขึ้นไป สามารถ walk in ขอฉีดวัคซีน AstraZeneca ที่ไอคอนสยาม ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จกรณีการโพสต์ข้อมูลฉีดวัคซีนระบุว่า ประชาชนที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป สามารถ walk in ฉีดวัคซีน AstraZeneca ได้ที่ไอคอนสยามนั้น ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานครได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า จากการตรวจสอบกับสำนักงานเขตคลองสานจุดบริการฉีดวัคซีนนอกรพ. ณ ไอคอนสยาม ยังไม่มีการเปิดรับ walk in สำหรับผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไปแต่อย่างใด โดยเป้าหมายการฉีด 1,500 -2,000 คน/วัน มีกลุ่มเป้าหมายหลักในการฉีดวัคซีน คือ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ที่ลงทะเบียนไทยร่วมใจเท่านั้นดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prbangkok.com หรือเฟซบุ๊ก ‘กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์’ หรือโทร 0-2221-2141-69บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ยังไม่มีการเปิดรับ walk in สำหรับผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไปแต่อย่างใด มีกลุ่มเป้าหมายหลักในการฉีดวัคซีน คือ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ที่ลงทะเบียนไทยร่วมใจเท่านั้นหน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร